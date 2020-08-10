İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Katıldığı bir etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"64'ü üst düzey"
Katıldığı törende açıklamada bulunan Bakan Soylu, yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Öte yandan katıldığı etkinlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.