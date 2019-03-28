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İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te coşkulu karşılama

Ankara Sincan’da düzenlenen mitingde coşkuyla karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikent’e yapılacak polis merkezinin yıl sonuna hazır olacağını söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te coşkulu karşılama

Ankara Sincan’da düzenlenen mitingde coşkuyla karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikent’e yapılacak polis merkezinin yıl sonuna hazır olacağını söyledi.


Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, konuşmasına müjde ile başladı. Yenikent’e yıl sonuna kadar polis karakolu inşa edeceklerini belirten Bakan Soylu, "Bize Yenikent’te polis merkezi ihtiyacı olduğunu ilettiniz. Size öyle bir karakol yapacağız ki parmakla gösterilecek. Biz sözümüzün eriyiz, yıl sonuna hazır olacak" dedi.


Bakan Soylu, Sincan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Murat Ercan’ı “mütevazi, dürüst, işten erinmez” sözleriyle tanımladı. Bakan Soylu, “Uzun zamandır tanıdığınız, bir arızası olmayan insanlara derler ki bu adam su kaynatmamıştır. İşte, Murat Başkanımız da hakikaten su kaynatmamış düzgün bir adamdır. Büyüğüyle büyük, küçüğüyle küçüktür" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu, "5 yıl boyunca Murat başkanın Sincan Yenikent’te destansı hizmetlerin altına imza atması için 31 Mart’ta sandıkları patlatmaya hazır mısınız?" sorusuna vatandaşlardan “Evet” cevabını alınca, "Ben de Murat başkanımızın emrindeyim, Sincan’ın emrindeyim, Yenikent’in emrindeyim" dedi.



“Yılmadan, yorulmadan çalışmaya varız”


Sincan ve Yenikent için yeni projeler hazırladıklarını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Ercan ise, "Mehmet Özhaseki başkanımızla çok güzel projeler hazırladık. Alternatif yollar ile trafiği rahatlatacağız. Metro hattını uzatacağız. Bulunduğumuz Yenikent Meydanı’na yeni cami inşası ve alan düzenlemesi ile yeni kent meydanı kazandıracağız. Biz yılmadan, yorulmadan, mesai kavramı dinlemeden çalışmaya varız. Siz de bizimle var mısınız?" diye konuştu.


Sincan’a olan güvenini dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise, "Siz her zaman bizim yanımızda oldunuz. Biz de hep sizin yanınızda olacağız. Eminim ki 31 Mart’ta da çok daha güzel sonuçlarla Sincan, Yenikent gereken cevabı verecek" dedi.


31 Mart’ta yolu, yoldaşı, arkadaşı belli olanlarla yürüyeceklerinden emin olduklarını belirten AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, "Yolu belli olmayan, yoldaş, arkadaş olmayanlara da gereken cevabı vereceğinizden eminiz” diye konuştu.


Bakan Soylu’ya seçim çalışmaları sırasında AK Parti Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  1. doğa

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