İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gencecik öğretmenlerin, milletin evlatlarına ilim öğretirken görevleri başında ve öğrencilerinin gözü önünde şehit edildiğini ancak hiçbirinin yolundan dönmediğini belirtti.



Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kalemi kılıçtan keskin bilen, Anadolu'daki imzasını kalelerle değil her biri bir sanat eseri olan ilim yuvaları ve medreselerle atan medeniyetimizin ilme verdiği değer gibi öğretene saygısı da elbette ki tarih boyunca farklı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öğretmeni anne baba bilen, ulemanın kanını haram hükmünde değerlendiren köklü medeniyetin, tarihinin her döneminde fedakar öğretmenlerinin eliyle yükselmesinin, sadece ilim safında değil, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi cephede de öğretmenlerin ön almasının, destanlar yazmasının, şehitler vermesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Soylu, öğretmenlerin bu fedakarlıklarından ve milletin geleceğindeki katkılarından dolayı Türkiye’nin yükselişini çekemeyenlerin daima hedeflerinde olduğuna dikkati çekti.



Soylu, şöyle devam etti:

"Gencecik öğretmenlerimiz, bu milletin evlatlarına ilim öğretirken görevleri başında, çoğu da öğrencilerinin gözü önünde şehit edilmiş, bu ülkenin yükselme davası sekteye uğratılmak istenmiştir. Gururumuz odur ki hiçbir evladımız, bu yoldan dönmemiştir. Şenay Aybüke Yalçın gibi ilk ataması çıktığında sevinç çığlıkları atmış, Necmettin Yılmaz gibi sevinç ve gururla, heyecanını ailesiyle paylaşmıştır. Bir gurumuz da şudur. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyıla güçlü bir başlangıç yapan Türkiye artık hiçbir evladının kanını yerde, hiçbir annenin ahını yerde bırakıyor değildir. Ve gencecik öğretmenlerimizin faillerini yakalamanın yanı sıra, bugün ulaştığı kapasite ve güçle, hain terör örgütünü de tamamen tasfiye etmektedir."

Soylu, yarınların Türkiye'sinde bu ülkenin çocuklarıyla hayalleri arasına, kimse giremeyeceğini belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen sıfatını gururla ve layıkıyla taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu ülkeye kattıkları için teşekkür ediyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi, o gencecik, tertemiz yüzlü evlatlarımıza, minnet ve şükran duygularımızla Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum."

