İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklama! 'PKK son nefesine gelmiştir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eli kanlı terör örgütü PKK'nın son nefesini vermek üzere olduğunu belirterek önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu şunları söyledi...

"Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz. Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden (terörden arananlar listesi) 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz."

UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI

"Uyuşturucu operasyonlarımız neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdik."