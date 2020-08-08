  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Çeşme ve Alaçatı" açıklaması:

"Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var" - "Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:10:21 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Çeşme ve Alaçatı" açıklaması:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin, "Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti.

Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılıların bildiği gibi bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen bir tek cinayet işlenmediğini, son 3 yılda 3 basit yaralama olayının olduğunu bildirdi.

Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla sponsorlu yazılar döneminin bittiğini düşünmüştüm...Yanılmışım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ın Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmak için yeni bir hamle yaptığı bildirildi. Sınır kapılarını gece saatlerinde kapatacak olan ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı