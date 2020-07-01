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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin "Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:20:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili Ferit Melen Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

"Köyün muhtarı açığa alındı" 

Bakan Soylu, Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin "Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı" diye konuştu.

"Bir iç gölde ilk kez bir batık arama çalışması gerçekleştirdik"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması 

gerçekleştirdik."

 

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