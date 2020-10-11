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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait hem güvenlik birimler
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait hem güvenlik birimler

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:18:54 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait hem güvenlik birimler
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