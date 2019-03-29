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İçişleri Bakanı Soylu, Temelli’de vatandaşlara seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli’de vatandaşlara seslendi.

29 Mart 2019 Cuma 21:29
İçişleri Bakanı Soylu, Temelli’de vatandaşlara seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli’de vatandaşlara seslendi.


İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Temelli’de vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı Sincan Belediyesi Adayı Murat Ercan ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları yönetiminin katıldığı programa Temellili vatandaşlar ilgi gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:


“Temelli’nin güzel insanları Allah sizden razı olsun. Allah sizin sevginizi bizden eksik etmesin. Pazar gününe hazır mısınız? Sandıkları patlatacak mısınız? Pazar günü milletimiz bir karar verecektir. Bu kararı geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Yarım asırdır ilk kez böyle 4,5 yıl seçimsiz bir zaman dilimine adım atıyoruz. Herkes işine bakacak. Yüzdük yüzdük sonuna geldik şu viraja hep beraber girelim. Biz eski Türkiye değiliz, bizi eski Türkiye’ye dönmemizi isteyenlere Pazar günü iyi bir cevap vereceğiz.Türkiye’de başörtüsü meselesi vardı. Bu başörtüsü meselesini kim çözdü, Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Türkiye bölündü mü, parçalandı mı, hayır! Ülkem daha da büyüdü ve güçlendi.Bu sabah Karayılan">Murat Karayılan teröristi ’AK Parti ve MHP’ye verilen her oy Kandil’e kurşun sıkmaktır’ dedi.Bu ülkenin birliğini beraberliğini ve huzurunu bozamazlar. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Bunları doğu ve güneydoğuda boğduk mu bunlara büyükşehirlerde fırsat vermeyin. 4.5 yılda Türkiye’nin güçlü adımlar atması lazım. ”

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:29
  1. doğa

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