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Gündem İçişleri Bakanı Soylu, Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya geldi
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:26:00 -
İçişleri Bakanı Soylu, Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya geldi

Sancaktepe Belediye Başkanlığında düzenlenen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve ilçede görev yapan 17 muhtar katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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