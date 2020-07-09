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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:40:18 -
İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
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