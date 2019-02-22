0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu: "Polisime taciz iftirası atıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taciz iftirası atıldığını söyleyerek, "Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar.

22 Şubat 2019 Cuma 21:21
İçişleri Bakanı Soylu: "Polisime taciz iftirası atıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taciz iftirası atıldığını söyleyerek, "Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok" dedi.


Yozgat’ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin tesadüf olmadığını belirterek, "Türkiye son 6-7 yıldır çok farklı bir kaos planıyla uğraşmaktadır. Türkiye’nin eskisi gibi olmadığını, yatırım yaptığını, ülkenin öz güveninin yerine geldiğini, kalkındığını fark edenler, çok başka bir hesabın içine girmişlerdir. Ve bunun ilk fitili ne zaman ateşlendi biliyor musunuz? Türkiye IMF ile bağını kopardığı zaman. Dikkat edin her şey aslında o zaman başlamıştır. Hala da bugün en küçük bir meselede o zihniyetin borazanları, ajanları, faiz lobisinin adamları, ‘acaba yeniden IMF gelir mi’ diye birtakım hezeyanlar ortaya koyuyorlar. Bunlar tesadüf değildir. Türkiye’nin yüz milyar dolarlık yatırım paketi açıklamasının ardından 8 tane ağacı bahane edip insanları sokağa dökmeleri tesadüf değildir. 17-25 Aralık tesadüf değildir. 7 Haziran sonrası birdenbire tırmandırılan terör hadiseleri, her gün onlarca şehit haberinin gelmesi tesadüf değildir. 15 Temmuz tesadüf değildir. 15 Temmuz’a utanmadan sıkılmadan tiyatro demeleri tesadüf değildir. Çukur eylemleri, barikatlar tesadüf değildir. PKK’nın yönettiği belediyeleri çekip ellerinden alınca bizim kahraman güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede FETÖ’sünü, PKK’sını, DEAŞ’ını, DHKP-C’sini de karşısına alıp bozuk para gibi harcamaya başlayınca birilerinin homurdanması, yerli malı İHA’larımıza dil uzatması, ’terörist de olsa niye vuruyorsun’ demesi tesadüf değildir. Biz kimin ne dediğini unutmadık" dedi.



"Polisime taciz iftirası atıyorlar"


Soylu, polis memuru hakkında ileri sürülen taciz iddialarının iftira olduğunu söyleyerek, "Birkaç gündür benim görevini yapan polisime taciz iftirası atıyorlar. Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok. Demişler ki ‘görüntüleri izleyince kanım dondu.’ Kanın dondu öyle mi? Bu nasıl kandır ki PKK’lı terörist kaçırdığı 13 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edince donmuyor da, üç tane DHKP-C’liye müdahale eden polis görüntüsüyle donuyor. Elimizde teslim olan çocukların ifadeleri var. 13 yaşında erkek çocuk, mağarada yaşça büyük teröristlerce tecavüze uğruyor, konuşmasın diye de infazla tehdit ediliyor. Hatta aynı muamele başına gelen bir başka çocuk örgütün sözde hapishanesine tıkılıyor. Onların yaptıkları taciz tecavüz olmuyor, güya milletvekilisin, iki kelime ağzını açıp laf edemiyorsun, bunlara kanın donmuyor, o tecavüzcü teröristin cenazesine gidip saf tutarken kanın donmuyor, Necmettin öğretmen şehit edilince kanın donmuyor, Aybüke öğretmen şehit edilince kanın donmuyor, yatağında uyuyan polisimin kafasına uykusunda kurşun sıkarlarken kanın donmuyor, havaalanı inşaatında çalışan işçi şehit edilirken kanın donmuyor ama benim polisim iki tane DHKP-C’li eylemcilere müdahale edince, onları yaka paça ekip otosuna bindirince ne hikmetse kanın donuyor öyle mi?" şeklinde konuştu.



"Celladına aşık olmuşlar da bu ittifaktadır"


Celladına aşık olanların Millet İttifakı içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Kıymetli konuklar, değerli dostlar bu seçimin alelade bir seçim olmadığı, bu yaşadıklarımızdan ve bugün karşımızdaki cephenin karakterinden bellidir. Bu seçim hukuki, elbette ki bir yerel seçimdir. Ancak zarfa değil mazrufa bakmak lazım. Eğer bu seçim sadece bir yerel seçim olsaydı, karşımızda böyle bir ittifak kurulmazdı. Bugün kurulmuş olan şer ittifakı, net şekilde PKK’nın yönetiminde, desteğinde ve organizasyonunda kurulmuş bir ittifaktır. HDP’den oy isteyenler bu ittifaktadır,HDP için oy isteyenler bu ittifaktadır, HDP’ye listelerinde yer verenler bu ittifaktadır, PKK’ya tek laf etmeyenler bu ittifaktadır, çukur eylemlerine destek olanlar bu ittifaktadır, FETÖ, bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaktadır, valla bir de hiç kusura bakmasınlar yollarını şaşırmışlar, celladına aşık olmuşlar bu ittifaktadır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacı Bayram Veli için UNESCO'ya başvuru hazırlığı
    1. Hacı Bayram Veli için UNESCO'ya..
    2. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    3. GÜNCELLEME - İnterpol'un aradığı..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Başkan Özakcan’dan gece vardiyası
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan..
    8. Flaş ayrılık! Martin Skertel bıraktı
    9. Tahmini tuttu! Mega deprem yıktı geçti
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Polisime taciz..
    11. "Kredi kartlarında taksit ve..
    12. FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri:..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. 4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3..
    15. Gökçeada ve Bozcaada seferlerine..
    16. Odatv'den bir algı operasyonu daha!..
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova..
    19. IUSY'nin Tunus'taki kongresinde İsrail..
    20. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 -..
    21. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Türkiye’deki..
    22. İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine..
    23. "DEAŞ gelini"nin babası Trump'a karşı..
    24. HDP Batman Belediye Başkan adayının..
    25. Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
    26. TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı
    27. Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi..
    28. Zonguldak’taki ’Tophane Grubu’..
    29. ENKA Vakfı, başarılı sporcularını..
    30. Hatay'da ganyan bayi işletmecisi..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'