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İçişleri Bakanı Soylu: “PKK, ilk defa bu yıl o sözde şehitler albümünü yapamadı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın tarihinde ilk defa bu yıl sözde şehitler albümünü yapamadığını belirterek, “Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil.

14 Mart 2019 Perşembe 23:56
İçişleri Bakanı Soylu: “PKK, ilk defa bu yıl o sözde şehitler albümünü yapamadı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın tarihinde ilk defa bu yıl sözde şehitler albümünü yapamadığını belirterek, “Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Arsin ilçesinde vatandaşlara seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, bir süre sonra konuşmasını keserek ezanın okunmasını bekledi. Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Soylu, “Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin inşallah. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin inşallah” şeklinde konuştu.



“Ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provakasyon yapıyorlar”


İstanbul Taksim’de ezana yapılan saygısızlığının gereğini yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, “Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur” diye konuştu.



“PKK, ilk defa bu yıl sözde şehitler albümünü yapamadı”


Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller. Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar.”


Bakan Soylu, Arsin ilçesindeki mitingin ardından AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Güçlü Kadınlar, Mutlu Yarınlar” programına katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:56
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