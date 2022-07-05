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Gündem İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 08:50:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'

Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı

 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır

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