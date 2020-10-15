  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:47:19 -
İçişleri Bakanı Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi

BALIKESİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu başkanlığındaki heyet, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığından hareket eden "Kaan 33" adlı TCSG-311 botuna binerek Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahına geçti.

Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Cunda İskelesi'ne dönen Soylu, botta görevli askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ayrıca gemi ziyaretçi defterini imzaladı.

Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü de eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı
Gündem

AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, "Dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anla..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay