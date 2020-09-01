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Gündem İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: O isim önemli planlarla yakalandı!
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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: O isim önemli planlarla yakalandı!

İçişleri Bakanı Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:58:00 - 2020-09-01 10:59:16
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: O isim önemli planlarla yakalandı!

İçerde ve dışarda terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarla çok sayıda terörist öldürülürken bir çok terörist de etkisiz hale getiriliyor.

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışıda terör örgütü PKK’ya düzenlediği operasyonlarda kırmızı, turuncu ve gri listelerde başına ödül konan örgütün üst yönetim kadrosunda yer alan çok sayıda terörist elebaşları öldürüldü.

Terör örgütü PKK’nın yanı sıra DEAŞ ve FETÖ’ye de operasyonlar aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Giresun’da yaraların sarılması için yürütülen çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin yakanlandığını duyurdu. Soylu başarılı operasyondan dolayı polis teşkilatına da teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı;

''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı."

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