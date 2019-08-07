İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da POMEM mezuniyet törenine katıldı

Diyarbakır’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 592 öğrenci için tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “17-25 Aralık sürecinden sonra yaklaşık 33 bin personel ihraç edildi ve 5 bin üzerinde personel de açıkta. Ancak 2016 yılından bu yana o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Biz FETÖ’nün, PKK’nın, uyuşturucu satıcılarının da iflahını kestik. Bugün ortada gördükleriniz bu ihanet çetelerinin kırıntılarından başka bir şey değildir. Sadece bu yıl PKK terör örgütünden 87 tane üst düzey terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi" dedi.

Diyarbakır’da Ali Gaffar Okkan POMEM’de 23. dönem mezunu olan 592 öğrenci için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyarbakır il Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir konuşma yaptı.

“15 Temmuz’da bu ülkeye zarar verdiklerini zannedenler umduklarını bulamadılar”

Mezuniyet töreni nedeniyle Diyarbakır’a geldiğini belirten Bakan Soylu, “Bugün bu okulda 592 öğrencimizi mezun ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu dahil 12 bin 672 evladımız sınavlarını başarı ile verdiler ve mezuniyete hak kazandılar. İnşallah görevlerine başlayacaklardır. Şu an Türkiye’de emniyet teşkilatında 294 bin 401 emniyet personeli görev yapıyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra yaklaşık 33 bin personel ihraç edildi ve 5 bin üzerinde personel de açıkta. Ancak 2016 yılından bu yana o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Benzeri durum diğer kurumlarımızda da yaşandı.15 Temmuz’da bu ülkeye zarar verdiklerini zannedenler, bu ülkede bir şeyler koparacaklarını, bu ülkenin istikametini değiştireceğini zannedenler umdukları hiçbir şeye ulaşamadılar. Acısı içimizde halen kor gibi yanan 215 vatan evladını şehit ettiler. Cenabı hak hepsine rahmet eylesin, gazilerimize şifalar ihsan eylesin. Ama biz o acıdan, o karanlık geceden biliniz ki güçlenerek çıktık. Biz o geceden sonra FETÖ’nün, PKK’nın da, uyuşturucu satıcılarının da iflahını kestik. Bugün ortada gördükleriniz bu ihanet çetelerinin kırıntılarından başka bir şey değildir. Bu yılın ilk 7 ayında 146 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Geçen yılın tamamında bu sayı 110’du. Sadece bu yıl PKK terör örgütünden 87 tane üst düzey terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

“Bu yılın ilk 7 ayında 20 milyon kek kenevir ele geçirildi”

Bu yılın 7 ayında 20 milyon kök kenevirin yakalandığını aktaran Bakan Soylu, şöyle dedi:

“Uyuşturucuyu bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bununla da mücadelemizi aynı şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır bu operasyonlarda büyük başarıların altına imza atıyor ve bütün arkadaşları buradan kutluyorum. Diyarbakır’da geçen yıl 7 milyon kök kenevir yakalanmıştı. Bu yıl 7’nci ay bitti ve 20 milyon kök keneviri yakalandı. 2017’de uyuşturucu sebebiyle 941 kişi hayatını kaybetmişti, verdiğimiz mücadeleyle bu sayıyı 2018 sonu itibarıyla 657’ye çektik. Bu bizim için yeterli değildir. Daha da aşağıya çekeceğiz. Bu uyuşturucu öyle bir illet ki, kendisi gençlerimizi zehirliyor, parası teröristi besliyor. Onun için, değerli anne babalar, lütfen bu meselede dikkatli olun ve bizlerle iletişim halinde olun. Benim çocuğum yapmaz demeyin. Bunlar çocuk bunlar genç. Tüm ülkedeki anne ve babalara sesleniyorum. Merak ederler, aldanırlar ve inanırlar. Onun için çocuklarımızın ne yaptığını, kiminle gezip tozduğuna ve kiminle arkadaşlık kurduğuna mutlaka dikkat edelim ki bu acıları büyütmeyelim” şeklinde konuştu.

“Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 32,5 azaldı”

Türkiye’nin, vatandaşın huzur ve güvenini tesis etme anlamında büyük bir atılım içinde olduğunun altını çizen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllardır Türkiye’nin kanayan en büyük yaralarından biri olan trafik güvenliğinde de var gücümüzle çalışıyoruz ve çok güzel neticeler alıyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın ilk 7 ayına göre trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 32,5 azaldı. Türkiye dünyaya hayırlı bir rekor bırakmak istiyorsa ilk 7 ayda getirdiğimiz bu tabloyu yıl sonuna kadar devam ettirelim. Geçen yıl yaptığımız denetimlerin yüzde 40’ını emniyet kemerinde yapmışız. Yüzde 16’sını alkollü araç kullananlarla ilgili yapmışız ki şu ana kadar 2019 yılında alkolden ehliyetini aldığımız kişi sayısı 100 bin. Bu bir felakettir, bir kötülüktür ve bu bir cinayettir. Alkol içererek araba kullananlara sesleniyorum sizlere yalvarıyorum, ne kendinize bu kötülüğü yapmaya hakkınız var ne trafik kazasına müsebbip olduğunuz karşı tarafa bu kötülüğü yapmaya hakkınız var, ne de çoluk çocuğunuza bunu yapmaya hakkınız var. "

“Onların en büyük koruyucusu önce Allah ve sonra da sizlersiniz”

Polis okulundaki eğitimcilere gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür eden ve ailelere seslenen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Sizin işiniz bitmiş değildir çocukların en büyük amiri sizlersiniz. Bir yanlışa düşer gibi oldukların da ilk fark etmesi gereken, ilk müdahaleyi yapması gereken yine sizlersiniz. Evlatlarınızın üzerinden lütfen gözünüzü elinizi çekmeyin. Ne olur namazlarınızda evlatlarınızın üzerinden dualarınızı eksik etmeyin. Bellerinde silah da olsa, devletin üniforması da olsa onların en büyük koruyucusu önce Allah ve sonrada sizlersiniz.”

“Polislik mesleğinin bir namusu ve onuru vardır”

Son olarak yeni mezun olan polislere de nasihatlerde bulunan Bakan Soylu, “Sizler bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için eğitildiniz. Her mesleğin bir namusu ve onuru olduğu gibi polislik mesleğinin bir namusu ve onuru vardır. Bu emanet bugün sizdedir. Yanlış yapan arkadaşınız var ise onu uyarmak, yanlıştan doğru bir noktaya çekmek ve sırat-ı müstakime doğru yolu öğretmek sizin sorumluluğunuzdur. Bilin ki bunlara riayet ettiğiniz zaman yardımcınız Allah’tır” dedi.

Tören dereceye giren ilk üç öğrenciye hediyelerinin verilmesi, mezun olan öğrencilerin yemin etmesi ve mezun öğrencilerin şapkalarını havaya atarak sevinç gösterisi yapmasıyla sona erdi.