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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Çubuk ilçesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:39:39 -
İçişleri Bakanı Soylu, Çubuk ilçesini ziyaret etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, ilçedeki bir kafede Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile bir araya geldi.

Demirbaş, Bakan Soylu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Soylu, isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, çocuklara da hediyeler verdikten sonra ilçeden ayrıldı.

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