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İçişleri Bakanı Soylu Çorum ve Amasya'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:55
İçişleri Bakanı Soylu Çorum ve Amasya'da trafik denetimine katıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinden kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Soylu, ilçe çıkışındaki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Bakan Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı. Çocuklara oyuncak ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Hollanda'da yaşayan Emin Yılmaz, Soylu'ya sarılarak "Gecenin ikisi olmuş, adam uyumuyor. Allah razı olsun." dedi.

Bakan Soylu, ilçeden helikopterle ayrıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetlemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya Merzifon Havalimanı'nda Vali Osman Varol ve protokol mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Havalimanında vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yol uygulamasına katıldı. 

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi. Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı. Çocuklara oyuncak ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram tedbirlerini tüm teşkilatlarıyla mümkün olduğu ölçüde en iyi noktaya taşımaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle otobüsle seyahat eden vatandaşlarımıza ricamız, lütfen otobüslerde otururken emniyet kemerlerinizi bağlayınız, en önemli güvenlik tedbirlerinden bir tanesi budur. Elbette diğer araçlarla da yolculuk ederken emniyet kemerini bağlamak araçtaki en önemli güvenlik tedbiridir. Bir taraftan araç takip mesafelerine çok dikkat etmek gerekir. Yine aynı zamanda trafikteki en önemli tedbirlerinden birisi yasal hız limitlerine uymaktır."

Bayram boyunca çalışacak tüm trafik birimlerine teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Trafik birimlerimizin bir an olsun dikkatten ayrılmamalarını buradan söylüyorum. Hep beraber çalışacağız, bizim görevimiz bayram süresince çalışmak ve halkımızın emin bir şekilde gideceği yere gitmesini ve dönmesini sağlamaktır. Bu konuda tüm birimlerimiz büyük bir gayret içerisindedir. Ben tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram süresince bütün trafik birimlerimiz olarak kullanacağımız sloganı burada tekrar ifade etmek istiyorum: 'Kemeriniz ses getirsin.' Eğer kemer ses getirirse bu güvenliğin olduğu anlamına gelir."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:55
  1. Çorum
  2. Amasya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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