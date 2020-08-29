  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:09:52 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Gündem

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi

Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı