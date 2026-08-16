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Aktüel İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı
Aktüel

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasını izlemek üzere geldiği Diyarbakır’da önemli mesajlar verdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Çiftçi; “Terörsüz Türkiye” süreci, sporun toplumsal birlik ve kardeşliğe katkısı ile kamuoyunda “Süleymancılar operasyonu” olarak anılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AMEDSPOR MAÇINDAN “BİRLİK VE BERABERLİK” MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Diyarbakır’da Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasını izleyeceklerini açıklamıştı. Çiftçi, sporun barış ve kardeşliğe katkı sunması gerektiğini vurgulayarak karşılaşmanın iyi yönetilmesi halinde “Terörsüz Türkiye” hedefine de hizmet edeceğini ifade etti.

Amedspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yaratırken, Erzurumspor karşılaşması için satışa çıkarılan yaklaşık 28 bin biletin yarım saat içerisinde tükenmesi de karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiyi ortaya koydu.

 

Çiftçi, Diyarbakır’daki karşılaşmanın yalnızca sportif bir mücadele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek tribünlerden Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Bakan Çiftçi’nin Diyarbakır temaslarının önemli gündem maddelerinden biri de “Terörsüz Türkiye” süreci oldu.

Sporun farklı kesimleri bir araya getiren güçlü bir toplumsal alan olduğuna dikkat çeken Çiftçi, Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasının da kardeşlik iklimine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Çiftçi daha önce yaptığı açıklamada, “Biz bu maçın da diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde Terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

 

“OPERASYON DİNDAR İNSANLARA YÖNELİK DEĞİL”

İçişleri Bakanı Çiftçi’nin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise kamuoyunda “Süleymancılar operasyonu” olarak bilinen soruşturma oldu.

Çiftçi, operasyonun dini inançlara ya da dindar vatandaşlara yönelik olmadığını; soruşturmanın Alihan Kuriş liderliğinde olduğu ileri sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik yürütüldüğünü belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş, savcılık tarafından örgüt lideri olarak nitelendirildi. 16 Ağustos itibarıyla Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmanın MASAK raporundaki mali tespitlere dayandığı, 17 ilde çok sayıda adres ve şirketin operasyon kapsamında incelendiği kamuoyuna yansıdı.

 

KÖLN’DEKİ 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ İDDİASI

Bakan Çiftçi, soruşturmayla ilgili dikkat çekici ayrıntılar da paylaştı.

Çiftçi’nin açıklamasına göre soruşturma uzun süredir hazırlanıyordu. Bakan, yapılanmanın Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiğini ve faaliyetlerini buraya taşımaya hazırlandığının değerlendirildiğini söyledi.

Operasyonun bir dini grubu hedef aldığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Çiftçi, meselenin inanç değil, iddia edilen mali ve örgütsel suç faaliyetleri olduğunu vurguladı.

 

DİYARBAKIR’DAN İKİ GÜÇLÜ MESAJ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Diyarbakır ziyareti böylece iki önemli başlığın öne çıktığı bir programa dönüştü.

Bir tarafta Amedspor-Erzurumspor karşılaşması üzerinden spor, kardeşlik, birlik ve Terörsüz Türkiye mesajı verilirken, diğer tarafta Süleymancılar soruşturması üzerinden “mücadele inançla değil, suçla” mesajı öne çıktı.

Diyarbakır’da oynanacak karşılaşmanın ise yalnızca sezonun önemli futbol mücadelelerinden biri değil, tribünlerden tüm Türkiye’ye verilecek birlik ve beraberlik mesajının da önemli bir adresi olması bekleniyor.

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