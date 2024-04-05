  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İçişleri bakanı duyurdu! İstanbul’da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
Yerel

İçişleri bakanı duyurdu! İstanbul’da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 08:34:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen 11 şüphelinin "Mahzen-25" Operasyonları kapsamında yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK 47 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 1 adet çalıntı motor, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konulduğunun bilgisini verdi.

Operasyonun böylesi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Operasyonun böylesi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Gündem

Operasyonun böylesi! Bakan Yerlikaya duyurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı

29 kişi ölmüştü! Bakan Yerlikaya yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı
29 kişi ölmüştü! Bakan Yerlikaya yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı

Gündem

29 kişi ölmüştü! Bakan Yerlikaya yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23