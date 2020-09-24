İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Yüksekova'da incelemelerde bulundu:

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hakkari'de ve Yüksekova'da belediyelerin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar." dedi.

Hakkari'deki programının ardından Yüksekova'ya geçen İnce, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Buradan Yüksekova Belediyesine geçerek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili sunumu izleyen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıla yakın zamanda hem Hakkari'de hem de Yüksekova'da, belediye başkan vekillerinin çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının bölgede çalışmalar, projeler ve yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten İnce, bu hizmetleri yerinde görmek, aksayan bir yön varsa onları değerlendirmek ve hizmetlerin vatandaşlara en güzel şekilde yansıtılmasının önünü açmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Kısa sürede belediye hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve kaliteli şekilde ulaştırılması konusunda çok büyük yol alındığına tanıklık ettiklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Hakkari ve Yüksekova'da şehir merkezleri bir şantiyeye dönmüş durumda. Hem altyapı hem üst yapı, yollar, ulaşım, sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm belediyecilik hizmetleri hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu güne kadar yapılan projeleri yerinde gördük. Bundan sonra yapılacak projeler konusunda da bilgi aldık. Hem Ankara'dan bu konularla ilgili yapılacak destek konusunda hem de yerel imkanların kullanılması konusunda da gerekli tedbirleri belediye başkan vekillerimizle alıyoruz. En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar. Başka belediye başkan vekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Daha sonra çarşı merkezindeki çalışmaları inceleyen İnce, esnafla bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İnce'ye, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.



