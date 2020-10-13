İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Siirt'te Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti:

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Siirt'te Valilik ve Belediye ziyareti gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen İnce, Siirt Belediyesini ziyaret etti.

İnce, belediyede gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Valilik ve belediye bünyesinde yapılan hizmetleri yerinde görmek ve değerlendirmek için Siirt'te bulunduklarını söyledi.

Siirt'te yapılan çalışmaların halka olumlu yansımalarını gördüklerini dile getiren İnce, "Siirtli hemşehrilerimizin Valilik ve Belediye açısından ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, alt ve üst yapıdan hayvan barınağına, yeşillendirme ve park çalışmalarından içme suyuna kadar düzenli ve etkin bir şekilde, kaliteli yürütüldüğünü değerlendirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kalitesi ve sürekli hale getirilmesi önemli." dedi.

Siirt Belediyesince vatandaşın ihtiyaçlarının anında ulaştırılması için sistem oluşturulduğunu gördüklerini aktaran İnce, bu sistemin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini anlattı.

İnce, planlanan hizmetlerin de olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar içinde 18 planlanan proje var. Bunları da hükümetimizin, bakanlıklarımızın ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle en kısa sürede gerçekleştirme imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

Siirt'te yürütülen çalışmaların sahadaki yansımalarını da değerlendireceklerini ve aksayan yerler varsa bunların telafi edilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri onlara götürmekte mazeret tanımam. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacaksınız.' diye talimatı var. Biz de bunu hedef edindik. Milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri anında kendilerine ulaştırmak için bütün imkanları seferber edeceğiz."

Toplantıya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit de katıldı.



İçişleri Bakan Yardımcısı İnce daha sonra Valiliğe geçti.

Şeref defterini imzalayan İnce, Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü.



