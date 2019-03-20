0553 313 94 23

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kozluk ilçesini ziyaret etti

Batman’ın Kozluk ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti lokali, Hükümet Konağı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kozluk ilçesini ziyaret etti

Batman’ın Kozluk ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti lokali, Hükümet Konağı ve esnaf ziyaretinde bulundu.


Kozluk ilçe ziyaretinde Bakan Yardımcısı Ersoy’u Batman Valisi Hulusi Şahin ve Kozluk Kaymakamı Osman Bilici karşıladı. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile beraber AK Parti seçim lokalini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. AK Parti Kozluk Belediye Başkan adayı M. Veysi Işık’tan seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy burada toplanan vatandaşları selamladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ersoy, terörle yapılan mücadeleyle bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi. Ersoy, "Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz. Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz. Bu ülkenin her köşesinde mutlu olmasını istiyoruz. Sizlerin desteğinizle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dosta güven düşmana korku veriyoruz. Ülke olarak şer odaklarınca yüzyıllardır mücadele içindeyiz. Çanakkale Zaferinde Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i ile omuz omuza mücadele ederek vatan savunmasını hep beraber sağladık. Daha geçtiğimiz gün Müslüman kardeşlerimizin ibadet ettiği camilerimize ne şekilde saldırdıklarını gördünüz. Şer odaklarının bizlere olan düşmanlığı hiçbir vakit dinmedi. Biz bugün bir olursak, dik durursak, bunların hesabından geliriz" dedi.



"Emirlerini halktan alan belediye başkanına oyunuzu verin"


10 gün sonra seçim sandıklarına gideceklerini hatırlatan Ersoy, "Yerelde bizlerin oyunu alarak bizleri temsil edecek belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz. Şunu unutmayın ki sizlerin oyları ile o koltuklara gelenler, sizlere hizmet etmek zorundadır. Sizin oylarla gelerek talimatları Kandil’den alan, belediyenin makine araç ve gereçlerini başka hizmetler için kullananlar sizlerin oyuna layık değildir" diye konuştu.


Seçim lokalindeki ziyaretlerinden sonra Hükümet Konağı’na geçen Bakan Yardımcısı Ersoy, burada Vali Hulusi Şahin ve Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici’den ilçe hakkında bilgi aldı. Seçim güvenliği hususunda ilçe kaymakamından bilgi alan Ersoy, Kozluk ilçesinde huzurun ve sağduyunun hakim kılınması talimatını verdi.


Hükumet Konağı ziyaretlerinden sonra çarşıda esnaf ziyareti yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
    1. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    2. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    3. Gelir İdaresi'nden kritik..
    4. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    5. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    6. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    7. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    8. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    9. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    10. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    11. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    12. Şırnak'ta şehit asker için tören
    13. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    14. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    15. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    16. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    17. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    18. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    19. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    20. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin