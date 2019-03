İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kozluk ilçesini ziyaret etti

Batman’ın Kozluk ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti lokali, Hükümet Konağı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Kozluk ilçe ziyaretinde Bakan Yardımcısı Ersoy’u Batman Valisi Hulusi Şahin ve Kozluk Kaymakamı Osman Bilici karşıladı. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile beraber AK Parti seçim lokalini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. AK Parti Kozluk Belediye Başkan adayı M. Veysi Işık’tan seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy burada toplanan vatandaşları selamladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ersoy, terörle yapılan mücadeleyle bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi. Ersoy, "Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz. Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz. Bu ülkenin her köşesinde mutlu olmasını istiyoruz. Sizlerin desteğinizle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dosta güven düşmana korku veriyoruz. Ülke olarak şer odaklarınca yüzyıllardır mücadele içindeyiz. Çanakkale Zaferinde Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i ile omuz omuza mücadele ederek vatan savunmasını hep beraber sağladık. Daha geçtiğimiz gün Müslüman kardeşlerimizin ibadet ettiği camilerimize ne şekilde saldırdıklarını gördünüz. Şer odaklarının bizlere olan düşmanlığı hiçbir vakit dinmedi. Biz bugün bir olursak, dik durursak, bunların hesabından geliriz" dedi.

"Emirlerini halktan alan belediye başkanına oyunuzu verin"

10 gün sonra seçim sandıklarına gideceklerini hatırlatan Ersoy, "Yerelde bizlerin oyunu alarak bizleri temsil edecek belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz. Şunu unutmayın ki sizlerin oyları ile o koltuklara gelenler, sizlere hizmet etmek zorundadır. Sizin oylarla gelerek talimatları Kandil’den alan, belediyenin makine araç ve gereçlerini başka hizmetler için kullananlar sizlerin oyuna layık değildir" diye konuştu.

Seçim lokalindeki ziyaretlerinden sonra Hükümet Konağı’na geçen Bakan Yardımcısı Ersoy, burada Vali Hulusi Şahin ve Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici’den ilçe hakkında bilgi aldı. Seçim güvenliği hususunda ilçe kaymakamından bilgi alan Ersoy, Kozluk ilçesinde huzurun ve sağduyunun hakim kılınması talimatını verdi.

Hükumet Konağı ziyaretlerinden sonra çarşıda esnaf ziyareti yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra ilçeden ayrıldı.