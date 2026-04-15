150 yıl sonra gelen vuslat: Yunan aile atalarının izinde Arnavutköy’de

Mübadelenin üzerinden geçen bir asrı aşkın süreye rağmen, geçmişin izlerini silmek istemeyen Birmpoutsoukis ailesi, Selanik’ten yola çıkarak İstanbul’a ulaştı. Ellerindeki eski fotoğraflar ve belgelerle mahalle mahalle gezen aileye, Boğazköy sakinleri ve mahalle muhtarı rehberlik etti.

"Evi bulamadık ama toprakları hissettik"

Büyükbabasının hayat hikayesini kitaplaştırmak isteyen George Birmpoutsoukis, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Büyükbabam burada doğup büyümüş. Onların geçmişini yazıyorum. Aradığımız evi tam olarak bulamasak da bu topraklara basmak, bu havayı solumak bizim için tarif edilemez bir gurur. Türk insanının misafirperverliği bizi çok duygulandırdı."

Mahalle muhtarı: "Burası onların da köyü"

Yunan misafirleri sokak sokak gezdiren Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ersin Esenboğa, bu tür ziyaretlerin kendilerini sevindirdiğini belirtti. Esenboğa, "Aslında burası onların da köyü. Zaman zaman geçmişlerini merak eden aileler geliyor. Biz onlara Türk misafirperverliğini gösterdik, onlar da bize tarihimizle ilgili yeni şeyler öğretti. Geçmişimiz güzel, geleceğimiz daha da güzel olacak" dedi.

Yeşilçam’ın doğal platosu Boğazköy

Mahalle sakinlerinden Abdullah Özer ve Ali Ercan, gelen misafirleri köy kahvesinde ağırlayarak Türk kahvesi ikram ettiklerini anlattı. Mahallenin tarihi önemine değinen sakinler, Boğazköy’ün Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok Yeşilçam klasiğine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu tarihi atmosferin korunmasının önemine vurgu yaptılar.

Mübadelenin ayırdığı yollar, 150 yıl sonra bir mahalle kahvesinde içilen sıcak bir çayla yeniden kesişirken; Boğazköy, dostluk ve tarih dolu bir gün yaşamış oldu.