Seralar, yağmur hasadı ile su kaynaklarında tasarruf sağlıyor

Doğru planlanan sistemlerle 1.000 m² büyüklüğündeki bir serada su ihtiyacının %25 ila %60’ı yağmur suyundan karşılanabiliyor. Yağmur suyu hasadında en önemli unsurun suyun kalitesini koruyacak ve sızdırmazlık sağlayacak depolama sistemleri olduğunu, belirten Ekomaxi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Bera Yağız, çiftçileri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Tarım sektörü, küresel ölçekte tatlı su kaynaklarının en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Özellikle sera üretiminde bitkilerin su ihtiyacı yıl boyunca devam ederken, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları, üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu noktada yağmur suyu hasadı, hem alternatif bir kaynak hem de sürdürülebilir tarımın önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

1.000 M² SERADA YAKLAŞIK 510 TON YAĞMUR SUYU HASADI ELDE EDİLEBİLİYOR

Yağmur suyu, doğru şekilde toplandığında ve uygun koşullarda depolandığında seraların su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre 1.000 m² büyüklüğündeki bir sera, yıllık ortalama 600 mm yağış alan bir bölgede yaklaşık 510 bin litre, yani 510 ton yağmur suyu hasadı elde edebiliyor. Bu miktar, üretim yapılan ürünün türüne ve üretim yoğunluğuna bağlı olarak toplam su ihtiyacının yaklaşık %25 ila %60’ına karşılık geliyor. Tarımsal üretimde suyun doğru yönetilmesinin kritik önem taşıdığını belirten Ekomaxi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Bera Yağız, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dünya genelinde tüketilen suyun yaklaşık %70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak ve çiftçilere sürdürülebilir bir çözüm sunmak için yağmur suyu hasadı büyük bir fırsat sunuyor. Seralarda yağmur suyu kullanmak; verimliliği artırıyor, kurak dönemlerde üretimin devamlılığını sağlıyor, yeraltı su kaynaklarına olan bağımlılığı azaltıyor ve sulama maliyetlerini düşürüyor.”

DEPO, SUYUN KALİTESİNİ KORURKEN SU KAYIPLARINI DA ÖNLÜYOR

“Yağmur suyunun kayıpsız ve hijyenik bir şekilde depolanması da en az toplanması kadar büyük önem taşıyor” diyen Ömer Bera Yağız, sözlerine şöyle devam etti: “Yağmur suyu hasadı sistemlerinde en kritik unsur, toplanan suyun doğru şekilde depolanması oluyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan betonarme depolar, dış ortam şartlarına açık olduğu için hem suyun kalitesini bozuyor hem de zamanla depoda meydana gelen çatlaklar nedeniyle sızdırma riski oluşturuyor. Bu nedenle suyun kalitesini korumak ve kayıpları önlemek için doğru depolama sistemi tercih etmek gerekiyor. Geleceğin mühendislik malzemesi olarak tanımlanan SMC, yani cam elyaf takviyeli kompozitten ürettiğimiz GRP modüler su depoları ile tarımda yağmur suyu hasadı çalışmalarına pratik ve güvenilir çözümler sunuyoruz. UV ışınlarını geçirmeyen GRP depo panelleri, su içerisinde yosun, mantar ve bakteri oluşumunu önlüyor. +5°C ile +50°C sıcaklık aralığında depolanan suyun kalitesinde ve sertlik derecesinde herhangi bir değişim yaşanmıyor. Bu sayede su, uzun süre güvenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebiliyor” dedi.

İHTİYACA UYGUN MODÜLER SU DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Ekomaxi, GRP modüler su depolama sistemlerini kurulum yapılacak alana göre istenilen kapasite ve ölçülerde üretebiliyor. Yüksek sızdırmazlık değerlerine sahip olan GRP depolar, ihtiyaç halinde demonte edilerek farklı bir alana kolaylıkla taşınabiliyor.