0553 313 94 23

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, KATSO’yu ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:33
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, KATSO’yu ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.


KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı salonunda sivil toplum örgütleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve beraberindeki heyet katıldı.


KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a Kastamonu Polis okulunun ve Jandarma Er eğitim alayının genişletilmesini ve İlimizde eğitim gören askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusundaki düşüncelerini aktararak Kastamonu ekonomisinin canlanması noktasındaki görüşlerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerini buldu
    1. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    2. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    3. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    4. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    5. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    6. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    7. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    8. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    9. Paris'teki gösteride polisi döven..
    10. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    11. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    12. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    13. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    14. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    15. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    16. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    17. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    18. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    19. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    20. Mesut Özil'e kötü haber!
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı