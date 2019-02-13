İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, KATSO’yu ziyaret etti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı salonunda sivil toplum örgütleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve beraberindeki heyet katıldı.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a Kastamonu Polis okulunun ve Jandarma Er eğitim alayının genişletilmesini ve İlimizde eğitim gören askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusundaki düşüncelerini aktararak Kastamonu ekonomisinin canlanması noktasındaki görüşlerini iletti.

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