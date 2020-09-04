  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Siirt'te
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Siirt'te

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:23:07 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Siirt'te

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu.

Temasları kapsamında kente gelen Ersoy ve Çetin, ilk ziyaretlerini Eruh ilçesinde bulunan Akrep Üst Bölgesi'ne yaptı.

Burada Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin tarafından karşılanan Ersoy ve Çetin, üst bölgesinde görevli güvenlik güçleri ile bir süre görüştü.

İncelemelerinin ardından yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Ersoy, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Siirt Valiliği'ne geçerek Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ile bir araya geldi.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Hacıbektaşoğlu'ndan ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, ziyareti anısına Ersoy ve Çetin'e Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Ersoy ve beraberindeki heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığını geçti.

Ziyarette, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı