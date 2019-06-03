İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bolu Belediye Başkanının açıklamasının ne insani değerlerle ne vicdanla hiçbir ilgisi yoktur"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sivil toplum kuruluşlarının yaptığı suç duyurusuna ilişkin, "Bolu Belediye Başkanının yaptığı açıklamanın ne insani değerlerle ne vicdanla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Mayıs ayı değerlendirme toplantısındaDEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, "Bayram öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgüt mensubu sayısı 38. Genel olarak ise Mayıs ayından bu yana örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 225, dini istismar eden diğer terör örgütleriyle ilgili operasyonlarda da 25 olmak üzere toplam 250 kişi gözaltına alındı. Yürütülen operasyonlar var. Bu sayılar artacak. Ülkemiz aynı anda hem PKK terör örgütü ile hem DEAŞ, hem FETÖ, hem DHKP-C ile, hem sol örgütlerle aynı kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. Bu anlamda DEAŞ terör örgütü kararlılıkla üzerinde durduğumuz bir terör örgütü" dedi.

DEAŞ’a yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Çataklı, "Bakanımız birkaç gün önce ’DEAŞ‘la ilgili olarak son günlerde bir takım hareketlilikler söz konusu, takip ediyoruz’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. DEAŞ terör örgütünün Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı da içine alan süreçte ülkemize yönelik eylem tehditlerinde artış olduğu, kadrolarını şehir ve kırsalda yapılanmaya yönelik sürdürmeye çalıştığı yönünde duyumlar elde edildi. Bunun üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarımızın koordinesinde eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirdik. Bunların birkaçı hakkında kısaca bilgi vereyim. Bu operasyonlardan biri Adana ve Nevşehir Emniyet Müdürlüklerimizle birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda Adana’da bulunan yabancı uyruklu bir şahsın Nevşehir’e giderek örgüt mensubu bir başka şahısla buluştuğu tespit edildi. Eylem hazırlığında olan 2 örgüt mensubu plakasız ve çalıntı motosikletle birlikte 1 Haziran günü sabah saatlerinde yakalandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Böylelikle muhtemel bir eylemin önüne geçilmiş olundu. Devam eden çalışmalarla Konya’da 1, Adana’da 3, Urfa’da da 5 şahıs daha gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem vekeşif talimatları alarak Mersin’e gittikleri ve burada kiralık araç temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine yine ayın 1’inde bir operasyon gerçekleştirildi Mersin merkezli. Dört ilde eş zamanlı yapıldı bu operasyon. Ankara’da 2, Bursa’da 13, Mersin’de 8, Yalova’da 4 şahıs olmak üzere operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alındı" diye konuştu.

"20 yabancıya gıda, 42 yabancıya da giyim yardımı yapılmış"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sivil topum kuruluşları tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin soru üzerine Çataklı, "Bolu Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı ve çokça da gündeme geldi. ’Bolu’da Türk halkının vergilerinden oluşan bütçemizden Suriyelilere tek kuruş yardım yapılmayacaktır’ dedi. Bunun üzerine 40’a yakın sivil toplum kuruluşumuz, nefret ve toplumsal kargaşa oluşturduğu gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı hakkında suç durusunda bulunmuştu. Bunun üzerine biz de müfettiş görevlendirdik. Bolu Belediyesi ne kadar Suriyelilere yardım yapmış,kamuoyunda gündem oluşturacak kadar faaliyetleri var mı, müfettişler bu bilgileri elde ettikten sonra sizlerle paylaşacağız demiştik. Bolu Belediyesi müfettişlere bu konuya ilişkin bir cevap gönderdi. 2017, 2018, 2019 yıllarında yani 3 yıllık süreçte Bolu’da toplam 20 yabancı uyruk şahsa gıda yardımı yapılmıştır. 2017 yılında 19, 2018 yılında 23 olmak üzere toplam 42 kişiye giyecek yardımı yapılmıştır. Bunun bir başka ayrıntısı daha var. Bu bütün yabancıları kapsıyor. Tüm yabancılara yapılan yardımın toplam tutarı bu. 20 yabancıya gıda, 42 yabancıya da giyim yardımı yapılmış. Bir cenazenin de Bolu’dan Antep’e nakli sağlanmıştır. Bu arada 1 Nisan sonrası hiçbir Suriyeli ya da yabancı yardım talebinde bulunmamıştır Bolu Belediyesinden. Bu bilgiler gösteriyor ki, kamuoyunun gündemini meşgul edecek Bolu’daki ihtiyaç sahiplerinin genel durumunu etkileyecek şekilde Bolu Belediyesinden yapılmış bir yardım yoktur. Hal böyleyken Bolu Belediye Başkanının yaptığı açıklamanın ne insani değerlerle ne vicdanla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

Tunceli Belediyesinde tabela değişikliği kararı ile ilgili de Çataklı, "Bu olayda ise Tunceli Belediye Meclisinden 16 üyeden 10’unun bu değişikliğe onay verdiğini görüyoruz. Daha ilk aşamada gerekli şartın gerçekleşmediğini görüyoruz. Erzincan Yürütme İdaresi bu kararı durdurdu. Bunun üzerine biz de müfettiş görevlendirdik, bu süreç devam ediyor" dedi.

"Tüm alanlarda terörle mücadeleye aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğiz"

Bitlis Tatvan‘da Belediye Meclis üyelerinin İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasına ilişkin de Çataklı, "Bitlis Valiliğince Tatvan Belediye Meclisinin 9 üyesiyle ilgili terör suçları kapsamında silahlı terör örgütlerine üye olma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından adli soruşturma başlatıldığının tespit edilmesi üzerine bakanlığımıza bildirimde bulunuldu. Bu çerçevede Bakanlığımız, Anayasa’nın 127‘nci maddesi ve Belediye Kanunu’nun da 47. maddesi doğrultusundatedbir olarak bu kişileri görevden uzaklaştırdı. Cumhuriyet savcılıklarınca haklarında terör örgütü üyelikleri, terör suçlarıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilen kişilerle ilgili valiliklerimiz Bakanlığımıza bildirimde bulunuyorlar. Biz de bu bildirileri değerlendirip, gerekli kararı veriyoruz. Bugüne kadar bu süreç nasıl yürüdüyse bundan sonra da aynı şekilde yürüyecek. Biz terörle mücadeleyi sadece elinde silah dağda dolaşanlarla ilgili olarak görmüyoruz arkadaşlar. Tüm alanlarda terörle mücadeleye aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.