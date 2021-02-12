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Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak: İzmir'deki hortumda 16 kişi yaralandı
Gündem

İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak: İzmir'deki hortumda 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortumda 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 00:57:00 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak: İzmir'deki hortumda 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan toplam 16 kişinin hastaneye intikal ettirildiğini açıkladı.

Hortumda 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak sosyal medya hesabından İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ilgili paylaşımda bulundu.

Çatak, yaptığı paylaşımda “İzmir/Çeşme-Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerine yer verdi.

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