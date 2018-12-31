İçişleri açıkladı! 2018'de 1746 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

2018 yılında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon yapıldı, yakalanan 203 bin 297 şüpheliden 22 bin 815'i tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...