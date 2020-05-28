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Aktüel

İçişleri: "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:54:28 -
İçişleri: "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."
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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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