  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vaka sayısında tırmanış sürüyor!

Sağlığında imamlarla alay etmeye çalışan Turgay Yıldız'ın cenaze namazı o imamlardan birisi tarafından kılındı!

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demirtaş'ın hak ihlali varsa bunların hakkı nerede?

Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta kalıyor

Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

Erdoğan'ın sözlerinin ardından BMGK'dan Türkiye ve KKTC için küstah açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonu yaklaşıyor! Emre Konuk’tan Sultan Alp Arslan paylaşımı

Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı!
Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
İçişleri Bakanlığı’nın emriyle imamın görevine son verildi
Tatilciler dönüş yolunda
Filipinler'de korkutan deprem
Yerel İçinde 45 kişinin olduğu göçmen teknesi battı
Yerel

İçinde 45 kişinin olduğu göçmen teknesi battı

Doğu Akdeniz’de Türk arama kurtarma sahası içinde 45 göçmen taşıyan bir tekne battı. Kazazedeleri kurtarmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 firkateyn ve 1 deniz karakol uçağı çalışmalara katıldı. 37 kişi kurtarılırken 8 kayıp göçmene ulaşılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 07:39:00 -
İçinde 45 kişinin olduğu göçmen teknesi battı

Doğu Akdeniz’de göçmen teknesi battı. 2 savaş gemisi, 1 uçak ve 4 ticari gemi arama kurtarma çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; olay 22 Temmuz akşamı Antalya’nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında yaşandı. İçinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi üzerine olay yerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova firkateynleri gönderildi. Olumsuz hava ve deniz şartlarına rağmen 2 firkateyn ve 1 deniz karakol uçağının arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığına bağlı denizcilik genel müdürlüğü ise sahibi Türk olan Aral gemisinin göçmen taşıyan tekneye yardım ettiği sırada göçmen teknesinin alabora olduğunu açıkladı. Aral gemisinin kurtardığı 31 kazazedenin bölgeye en yakın Girit Adası'ndaki yetkililere teslim edildiği belirtildi. Arama kurtarma sahasının genişletildiği ifade edilirken, 2 firkateyn ve 1 uçağın sürdürdüğü arama çalışmalarına 4 ticaret gemisinin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay