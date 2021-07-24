İçinde 45 kişinin olduğu göçmen teknesi battı

Doğu Akdeniz’de göçmen teknesi battı. 2 savaş gemisi, 1 uçak ve 4 ticari gemi arama kurtarma çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; olay 22 Temmuz akşamı Antalya’nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında yaşandı. İçinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi üzerine olay yerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova firkateynleri gönderildi. Olumsuz hava ve deniz şartlarına rağmen 2 firkateyn ve 1 deniz karakol uçağının arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığına bağlı denizcilik genel müdürlüğü ise sahibi Türk olan Aral gemisinin göçmen taşıyan tekneye yardım ettiği sırada göçmen teknesinin alabora olduğunu açıkladı. Aral gemisinin kurtardığı 31 kazazedenin bölgeye en yakın Girit Adası'ndaki yetkililere teslim edildiği belirtildi. Arama kurtarma sahasının genişletildiği ifade edilirken, 2 firkateyn ve 1 uçağın sürdürdüğü arama çalışmalarına 4 ticaret gemisinin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.