İçimizdeki Fransızlar! Fatih Altaylı soytarısı bu haber sana gelsin!

Arjantin Milli takımı, Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Arjantin Milli Takımında oynayan Messi de, Dünya Kupası'nı kazanarak rüyalarına kavuştu... Süper yıldızın seremoni sırasında giydiği kıyafet ise, Arjantin önünde sahada eğilmek zorunda kalan Avrupalıları kudurttu..

Arjantin'e karşı Fransa için yüreği atan, kendisi de Fransız etkisindeki Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Fatih Altaylı, sahadaki yenilginin acısını, Messi'den çıkarmaya çalıştı.

Messi'nin sembolik bir giysiyi sırtına çevirmesi üzerine "Böyle futbolun içine .." diyerek saldırganlaşan Altaylı'nın esas acısı ise, 2022 Dünya Kupası Finali’nde Fransa’nın Arjantin'e penaltılarla yenilmesi oldu. Arjantin, 36 yıl sonra dünya şampiyonluğunu ilan etti ve tüm Arjantin'i sokağa döktü.

Yöresel kıyafet ‘Besht’ Messi’ye neden giydirildi?

Besht bilinen diğer adıyla (Bişt) aslında genellikle Katar erkeklerinin kullandığı ve Arap kültürünün sembolize edildiği bir kıyafet. Özellikle Körfez ülkelerindeki Arapların tercih ettiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz, bej gibi farklı renkleri bulunan bu ince kumaştan üretilen giysi özel ve resmi günlerde sıkça tercih ediliyor.

Aydınlık'a göre; Aynı kıyafet törene Infantino ile birlikte çıkan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin üzerinde de vardı. Besht’e sahip olmak güç anlamına geldiği için Arjantin’in kaptanı ve lideri Messi’ye bu kıyafet giydirildi. Messi'nin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Bazı kullanıcılar, "Katar parasıyla Messi'yi satın aldı, Bunu Maradona'ya giydiremezdiniz, Rezillik" yorumları yapılırken, gerçek ise bambaşka çıktı. Daha başka ünlü futbolcuların da farklı ülkelerin yöresel kıyafetlerini giydiği ortaya çıktı.

1971'de bağımsızlığını ilan eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Dubai kentinde gerçekleştirilen 42. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılan Maradona, Fransız golcü Thierry Henry ile birlikte bölgenin yerel kıyafetlerini giymişti.

1970 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın sahibi Brezilya olmuştu. Brezilya kaptanı Pele’ye milli sembolleri olan Meksika şapkası takılmıştı.

Öte yandan, yöresel kıyafetlerin giyilmesine, sözkonusu arap giysisi olunca karşı çıkan Fatih Altaylı, uzun yıllar birlikte aynı gazetede emri altında çalıştığı Ertuğrul Özkök'ün İskoç eteği giymesine ise itiraz etmemişti. Yine Altaylı ile birlikte, aynı gazetede yazan M. Yakup Yılmaz ve Doğan grubuna ait Milliyet gazetesinde yazan Güneri Cıvaoğlu da, İskoç eteği giymiş, ama Altaylı bu kişilere çıtını çıkartamamıştı.