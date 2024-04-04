İçim acıyor, vicdanım sızlıyor ama ..! Şehitlere böylesine vefasızlık reva mıdır?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yazıklar olsun.

Kirli siyasete, siyasi çıkar için ideallerini satan söylemlere yazıklar olsun.

Sözcü gazetesi, Ak Parti tarafından başlatılan çözüm sürecinde ve hatta sonraki yıllarda, nasıl da bel altı vuruşlar yapıyorlardı.. Bir tane bile askerimizin kılına zarar gelmemesi için başlatılan 2011-2015 arasındaki süreci nasıl da mahkum ediyorlardı. .

“Megri megri” diyerek, o süreci eleştirip, “PKK ile iş tutuluyor” iftirasını nasıl da vicdansızca atabiliyorlardı.

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Şimdi o Sözcü gazetesi için ben, onların iftira şeklindeki söylemlerini, kendilerine hakkettikleri için söylesem haksızlık mı etmiş olurum? “Sözcü, PKK ile iş tutuyor” dersem, yanlış mı söylemiş olurum?

“PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyen bir adamın seçimi kazandığını, ona başkanlığın verilmesi gerektiğini söylemek, henüz daha yargısal süreç tamamlanmadan bunun üzerinden sokağa çıkan tahrik edilmiş insanları haklı gibi göstererek savunmak, ulusalcı olduğunu iddia eden bir gazetenin yapacağı haber midir?

Sözcü’nün tepesine iki günde bir çıkan Genelkurmaş eski Başkanı İlker Başbuğ, ne der bu işe?

Fenerbahçe Orduevi’nde, denize nazır mekanlardan, Aytunç Erkin’i bir daha çağırıp, “Ne güzel yapmışsınız. Bizim elimizdeki ordu için ‘PKK sizi tükrüğü ile boğar’ diyen adamın olmayan hakkını ne güzel savunmuşsunuz, sizi tebrik ederim” der mi acaba?

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