İçi plastik dolu! Dünyaca ünlü çikolata markası için toplatma kararı!

Kent Gıda, Türkiye'de sattığı Toblerone çikolata için geri çağırma kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, üründe yabancı plastik madde bulaşına yol açan bir olay yaşandığı ifade edildi.

Kent Gıda, Türkiye'de satışını gerçekleştirdiği dünyaca ünlüToblerone çikolata için geri çağırma kararı açıkladı.

Kent Gıda'dan yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Geri çağırmanın diğer Mondelez International veya Toblerone ürünlerini etkilemediği ifade edildi.

Açıklamada, "Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre'de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz." denildi. (NTV)