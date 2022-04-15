İçeride dönen oyunları duyunca şok olacaksınız! Ekşi Sözlük yazarları ihanetin boyutunu Akit’e anlattı

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İslam’a ve Müslümanlar’a yönelik hakaret yuvası haline gelmesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeki Ekşi Sözlük’ün gerçek yüzünü Akit ortaya çıkarıyor. 1999’da Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan site, aylık milyonlarca TL geliriyle adeta para basarken, dijital dünyanın Türkiye’deki tanınmış markaları arasında yerini aldı. Sözlük diğer taraftan bir yandan Google gibi küresel bir devle iyi ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan da reklam pastasına hükmeden ajanslar ve sol tandanslı siyasi partilerle kurduğu ilişki sayesinde paraya para demiyor.

Peki Ekşisözlük neden son dönemde eleştiri oklarını üzerine çekti?

Ekşisözlük nasıl büyüdü, arkasında ne var?

Ekşisözlük, hangi siyasi ve provokatif amaçlarla kullanılıyor?

Türkiye’nin gündemini nasıl belirliyor?

İslam’a ve Müslümanlara neden bu kadar kin dolular?

Hangi partiler Ekşisözlük için aylık 100 binlerce lira bütçe ayırıyor?

Bu sorulara yönelik cevapların izini Ekşisözlük yazarlarıyla beraber sürdük. İnternet ortamında araştırdığımız bilgileri, adını ve nick’ini(Ekşisözlük’ten ve internet ortamında linç edilmek istemedikleri gerekçesiyle) vermeyen Ekşisözlük yazarlarından doğrulatarak geniş kapsamlı bu dosyayı hazırladık. O zaman başlayalım:

Ekşisözlük konuşulduğu kadar önemli mi?

Ekşisözlük, sitelerin sıralamasını tıklanma, sitede kalış süreleri gibi belli algoritmalarla inceleyen pek çok webanaliz platformunda Türkiye’de en üst sıralarda yer alıyor. Bu sitelerden Alexa’ya göre, Ekşisözlük alan adı Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10’uncu site. Bu sıralamaya göre, Ekşisözlük Türkiye merkezli en çok ziyaret edilen 4’üncü web portalı. Benzer kriterlerle inceleme yapan similarweb sitesindeki sıralaması ise 15. Dolayısıyla site, ziyaretçi sayısı bakımından oldukça yüksek bir yerde konumlanıyor. Ayrıca içinde ansiklopedik tanımlardan siyasi gündem takibi ve mizaha kadar yüz binlerce başlık bulunuyor. Ekşi sözlük yazarları ise sitenin Google tarafından referans alınması ve ilk sayfada çoğu zaman ilk sırada gösterilmesinin sitenin en büyük avantajı olduğu görüşünde:

Bay K: Bir defa şunu bilin: Nasıl ki iş hayatı, medya hayatı ya da ne bileyim mimarlık, mühendislikteki kariyerinizi networkünüz belirliyorsa, internet dünyası da network dünyasıdır. Facebook’taki Twitter’daki takipçiniz kadar dikkate alınırsınız dijital dünyada. Dijital dünyadaki saygınlığınız reel dünyadaki saygınlığınızı belirler. Ekşisözlük’ün farkı burada şu: Dünyadaki Google, Facebook ya da Twitter gibi dijital devler yerel baronlarla çalışır. Ve elbette bu dünyalarda kolayca büyüyemezsiniz. Çok meşhur bir yazar ya da siyasetçi değilseniz, mesainizin büyük bir kısmını buraya ayırmıyorsanız aylarca twit atsanız 1000 takipçiyi bulamazsınız. Ama Ekşisözlük’ün bir ağırlığı var. Google aramalarında ilk sırada. Mesela ansiklopedik bir kavram aratıyorsunuz Google’da. Ekşisözlük ilk sayfada mutlaka çıkıyor. Dolayısıyla internet kullanıcısının zihin dünyasını siz inşa ediyorsunuz. Twitter’daki milyonlarca kullanıcıdan biri olmak da bir tercih ama, gerçek kişiliğinizi gizleyerek google’a içerik üretmek ve bunun yanında ülke gündemini bir gazete gibi şekillendirmek çok daha konformist geliyor olmalı Ekşi kullanıcıları için.

Bayan H: Ben, Ekşisözlük’te kutsallarımıza çok fazla küfredilip bunun da yönetim tarafından kabul gördüğünü anlayınca bir dönem alternatif sözlüklerde de yazdım. Bazı arkadaşlar İHLSözlük’ü kurmuştu, sonradan adı dünyasözlük oldu mesela, yine başka; Uludağ Sözlük filan var… Ama hiç biri ekşisözlük kapasitesinde değil. Ekşi’de yazınca hem Google’da ilk sayfada çıkıyorsunuz, hem de ülke gündemine iş üretmiş oluyorsunuz. Bu çok ayrıcalıklı geliyor. Ama bunu nasıl yapacaksınız. Bir sürü arkadaşım sırf trol kanalına atılmamak için gerçek görüşlerini yazamıyor. Ya da AK Parti’ye oy vermelerine rağmen “AKP’den rahatsız ama kutsallara küfretmeden nahif bir solcu taklidi” yapıyorlar.

Neden İslam düşmanlığı yapıyorlar?

Sözlüğün yazarlarından Bayan H.’nin bahsettiği İslam karşıtlığı ve muhafazakâr siyaset karşıtlığı Ekşisözlük’ün aldığı en büyük tepkilerden… Genel bir kontrol mekanizmasından yoksun olmasıyla dikkat çeken sitenin adı bugüne kadar dini konularda defalarca absürt yorumlarla gündeme geldi. İslami değerlerin, namaz, oruç gibi ibadetlerin, ismi Kur’an-ı Kerim’de yer alan peygamberlerin küfürlü ifadelerle anılabildiği sitede “Ayasofya’yı satıp döviz rezervlerini fullemek”, “Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması”, “Rüya için çocuk kesecek adama gökten koyun inmesi” gibi burada sadece çok azını sayabileceğimiz tarzda alçakça başlıklar açıldı. Nitekim, bu alçaklıklar Türk mahkemelerinde de defalarca yargılandı. Bazı ekşisözlük yazarları hakkında arama kararları çıkarıldı.

Kendisini Nişantaşı kafelerinin tanınmış müdavimlerinden biri olarak tanıtan Sözlük yazarı Bay A.’ya göre bunun iki sebebi var:

Bay A: İslam’a karşı son derece kin dolular. Bunun iki sebebi var. Birincisi Ekşisözlük yönetimiyle alakalı, ikincisi sözlük kullanıcılarının sosyokültürel yönelimiyle… Sormak lazım; Ekşisözlük’ün genel merkezinde kaç tane namaz kılan erkek, ya da başörtülü kadın çalışan, ya da ne bileyim oruç tutan çalışan var? Cevabını vereyim mi; sıfır! İslam’a son derece uzaklar. Kendilerinin uzak olduğu yetmiyor, sizin İslam’ı yaşamanız karşısında da kendilerini söz sahibi görüyorlar. Sözlük yazarlarının İslam’a yönelik tutumlarını anlamak zaten son derece basit. Sözlükte kısa bir gezintiyle, bazı kişiler ve kurumlar hakkındaki başlıkları görerek bunu anlayabilirsiniz.

Sözlük değil Bulvar gazetesi

Sözlüğün aldığı en büyük tepkilerden biri de ahlak odaklı… Sözlük yönetimi, açılan başlıklara değilse bile başlıklara girilen entry’lerde (alt yorum) küfürlere ilişkin herhangi bir sınırlama getirmiyor. Bu sebeple, futbol maçı ile alakalı açılmış başlıklardan tutun da siyasi bir konudaki başlığa kadar neredeyse bütün başlıklarda sinkaflı küfürler yer alıyor. Üstelik Ekşisözlük’teki ahlâkî sorun sinkaflı küfürlerle sınırlı değil. Sözlük yönetimi, sitenin magazinel açığının bir kısmını cinsel konularda açılmış başlıklarla tamamlıyor. Dolayısıyla çoğunlukla anlık olarak cinsel konularda açılmış bir başlık mutlaka ‘sol frame’ olarak da adlandırılan ‘gündem’ kısmından yer alıyor. Bayan T. ve Bay F. Sözlükteki cinselliği anlattı:

Bayan T: Sözlükte son derece cinsel bir ton hakim. Son derece siyasi entry’lerin bile sonunda “aq” ibaresi görebilirsiniz. Bunu engelleyemediğinizi varsayalım; Sol frame’de sözlük moderatörlerinin kontrolündeki gündeme ne demeli? Bunu klasik bir feminist mantığıyla “Sözlükte eril bir dil hakim” mantığıyla söylemiyorum. Nicelik olarak az da olsa, kadın yazarlarda da benzer bir dil hakim. Onlar da erkeklerle alakalı toplum ahlakının kabul etmeyeceği türden şeyler yazıyor. Bir anne olarak asla çocuklarımın sözlük yazarı ya da okuyucusu olmasını istemem. Ekşisözlük’e 90’ların Bulvar gazetesi havası hakim.

Bay F: Sözlükte cinsellikle alakalı her şey var. Hiçbir sınırlama getirilmiyor. Yatak pozisyonlarından en mahrem şeylere kadar. Otobüste siteye gireceğim zaman korkuyorum. Yanımdaki müstehcen bir başlığı görürse diye… Ekşisözlük yönetimi, cinselliğin tık getireceği düşüncesiyle bu konuda asla sınırlama koymuyor. Sitede yazan 13-14 yaşındaki çocuklar sabah akşam cinsellikle alakalı başlık açıyor.

Bozgunculuğun kalesi

Ekşisözlük yazarları, her gün girilen onbinlerce entry ile bir taraftan sitenin Google indexlenmelerini artırırken, bir yandan da Türkiye’nin geçtiği kritik dönemlerde aldıkları tavırla sözlüğü bozgunculuğun kalesi haline getirdi. Site, kritik dönemler ve kişiler hakkında açıkça bozgunculuk yapıyor. Sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde kritik bir önem taşıyan Baykar Üst yöneticisi Selçuk Bayraktar hakkında rastgele açtığımız sayfalarda onlarca hakaret ya da hakaret imasına rastlamak mümkün. Afrinharekatı, Tel-Abyad operasyonu, 15 Temmuz yine bu kritik dönemlerden…

Bu kapsamda dikkat çeken bir örneği Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, kriptoloji alanında çalışan dünyaca ünlü Türk akademisyen Prof. Dr. Çetin Kaya Koç üzerinden veriyor. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni 1980 yılında birincilikle bitiren, doktorasını Kaliforniya Üniversitesi’nde yapan 50'den fazla kriptografik cihaz, yazılım ve donanımın tasarım ile geliştirilmesine katkıda bulunan Çetin Kaya Koç, Türkiye’nin yurtdışında bu alandaki sayılı uzmanlarından… Akademik olarak en çok atıf alan Türk bilim adamları arasında…

Yazar, 22 Aralık 2021’de gazetedeki köşesinde şunları yazıyor:

Ötekileştirme, itibar suikastları ve kutsallara hakaret edilen bu mecra aynı zamanda Türkiye’deki ideolojik kamplaşmanın sanal merkezi. Ekşi Sözlük’ün yayın politikasına yön verenlerin zihniyetinde olmayanlar; mesela AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefet etmeyenler burada linç ediliyor. Aleyhlerinde akıl almaz başlıklar açılıp, haklarında itibarlarını zedeleyecek yazılar döşeniyor.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç da Sözlük mağdurlarından. Kariyerini okudunuz. Dünyanın teknoloji devleri peşinden koşuyor. En saygın üniversitelerde dersler veriyor, laboratuvarlar kuruyor. Fakat gelin görün ki Çetin Hoca işi gücü bir kenara bırakıp, Ekşi Sözlük çukurundan gelen saldırılarla uğraşmak zorunda bırakılmış. Hakkında bir süredir sistematik olarak yazılanlara, yalan yanlış tanımlara, rencide edici ifadelere çok fena içerlemiş. (…) Çetin Hoca, Türkiye'ye dönmemesi, ilmini bu ülkenin evlatlarına aşılamaması için kendisi ile uğraşıldığını söylüyor.

Aslında Ekşi Sözlük’te yazılanları ilk başlarda çok ciddiye almamış. Mesela hakkında açılan başlıktaki ‘elektronik imza konusunda çalışan biri’ ifadesini örnek gösterdi. “Bilgi içermeyen, hakaret içermeyen ama övgü de içermeyen saçma sapan yazılar” diyor. Önceleri tek bir kişi yazıyor sanmış. Fakat 2020’den itibaren bakmış ki yazılanlar artıyor. Üzerine düşünce örgütsel bir çalışma olduğuna kanaat getirmiş.

Çetin Hoca bunun nedenini, saklamadığı siyasi görüşüne bağlıyor. Yani AK Parti iktidarını destekliyor. Ekşiciler de “dünyanın önünde saygıyla eğildiği, üniversitelerin kapısında beklediği, devasa teknoloji firmalarının bilgisinden birikiminden faydalandığı bir bilgisayar profesörü nasıl olur da Tayyip Erdoğan’ı destekler?” hayretini önlerine koyarak başlamışlar yazmaya. Hakkında yazılanları okudum. Kendisi de okumuş. Hoş görüsüne sığınarak alıntılayacağım bazılarını. Bir tanesi Hoca'ya “sığır” demiş. Biri “tipik bir AKP akademisyeni” yaftasını yapıştırmış. Bir diğeri “okumuş aktrol” diyerek siyasi düşüncesine küfretmiş. Seviye buralarda işte. Çetin Hoca’nın özgeçmişini dahi okuyabilecek çapta olmayan ezikler, Ekşi’de itibar suikastı pazarı kurmuşlar.

Fakat Çetin Kaya Hoca, kendisine siyasi görüşünden dolayı hakaretlerde bulunulmasına aldırmıyor. Birden bire akademik çalışmalarıma çamur atılmaya başlanınca bu işin arkasında farklı bir hesap olduğunu, bu yöntemle bıktırılmaya, susturulmaya çalışıldığını düşünüyor. Bu işin arkasında da farklı odakların olduğuna dair şüpheleri var. Röportajdaki şu ifadeleri önemli: “Ben bunların kişisel bir saldırı olduğuna inanmıyorum. Bu bir planlı saldırı. Projelendirilmiş bir saldırı. Bir takım insanlar hedefe konuyor: Bunun kredibilitesini düşürün. Bundan ibaret. Bunu görüyorum, başka bir şey yok aslında.”

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’un anlattıkları, şüpheleri ve hakkında yazılanları alt alta koyunca; “Ekşi Sözlük dışarıdan sipariş ‘işler’ almaya mı başlamış?” sorusu çıkıyor ortaya.

Yazar, bu minvalde iki yazı daha yazdı. Ancak elbette kaale alınmadı. Ya da ciddiyetle takip edilmesine rağmen ısrarla görmezden gelindi. Yazarın da bahsettiği sözlük yazarlığının kolaylaşması konusunda bir sözlük yazarı şunları dile getiriyor:

Bay B: Sözlük maceram ilk başından, 90’larda başladı diyemesem de 2000’li yıllarda başladı. Sözlük yazarı olmak o zamanlar ciddi bir meziyet ya da nasıl söyleyim, karizmaydı. Ortamlarda Ekşi yazarıyım diyerek hava atılıyordu yani… Belli statüler var, aylarca belki bir yıldan fazla gerçek yazar olmak için beklediğimizi hatırlıyorum; çaylaklık filan vesaire… Sonra 2010’lu yıllarda sözlük başka bir mantığa büründü, daha fazla kullanıcı, daha fazla ziyaretçi… Tabii kontrolsüz büyüme beraberinde çok fazla yanlışı getirdi. Şimdi forum sitelerinde ekşi yazarlıkları satılıyor. Bu da Türkiye’nin gündeminin belirli yerlerden belirlenebildiğini gösteriyor. Yüz tane ekşi hesabı, 50 tane de yüksek takipçili Twitter hesabı alsanız, aylar yıllar boyu memleket sizi konuşur.

Ekşisözlük’te gündem olma taktikleri… 100 binlerce lira para harcıyorlar

Ekşisözlük’te gündem olmanın kaynakları çoğunlukla neredeyse haberleri yetkili makamlarca sürekli yalanlanan sol tandanslı haber siteleri… Gün içinde tartışma konusu olan haberlerin büyük kısmı Cumhuriyet, Sputnik, Birgün, Ayrıntı gibi haber siteleri… Buna karşılık Akit’in de aralarında bulunduğu haber portalları, yüksek izlenme oranlarına rağmen sitede pek rağbet görmüyor.

Bay M: Sitede her gün onlarca kez, Cumhuriyet, Sol, Birgün, Yeniçağ, Ayrıntı gibi gerçek hayatta pek de karşılığı olmayan yayın portallarına link verildiğini görebilirsiniz. Bunun karşılığında Akit, Yeni Şafak, Sabah, Akşam ya da Haber7’den link verilmesine sözlüğün genel ortamında pek de müsaade edilmediğini görürsünüz.

Çelik’in yukarıda alıntıladığımız, sözlüğün sipariş işler mi aldığına yönelik sorusu, artık çok daha büyük bir ciddiyetle soruluyor. Çünkü bu konudaki şüpheler ve bulgular arttı. Şüpheler iki noktaya odaklanıyor: Birincisi Ekşisözlük yönetimine, ikincisi yazarlara…

Ekşisözlük, pek çok ticari nitelikteki medya kurumu gibi muhataplarıyla reklam anlaşmaları yapıyor. Ancak reklam anlaşmalarının ötesinde bazı isimlerin PR’ı (halkla ilişkiler çalışmaları) için özel bir çaba sarf edildiği iddia ediliyor. Mesela bu isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Geçtiğimiz günlerde abese_ircanickli bir yazar, sözlükte İBB Başkanı İmamoğlu’nu eleştiren başlıkların gizlendiğini iddia etti. Bunun sebeplerine odaklanıldığında İBB Başkanı İmamoğlu’nun reklam harcamaları için kullanılan İBB bütçesinde Ekşisözlük’e cömert bir bütçe ayırdığı biliniyor. İmamoğlu, Mart 2019’da Ekşisözlük’ün Youtube kanalı Pena’daBuyrunBenim’e konuk olmuştu.

Peki yazarlarla ilgili kısım nasıl işliyor? Yani yazarlar nasıl gündem belirliyor? Bir parti ile içli dışlı çalışıyor, ya da başka bir partiye düşmanlık yapıyor? Yine sözlük yazarları anlatıyor:

Bay Z: Sözlük tam bir gayya kuyusu! Özgürlük, çok seslilik, demokrasi diye bağıran muhaliflerin gerçek yüzünü sözlük ortamında görebilirsiniz. Demokrat bir kimlikle mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herhangi bir açıklamasını desteklediğinizi belirten bir başlık açın; anında kendinizi trol kanalında bulursunuz. Bununla bitmiyor. Büyük ihtimal o açtığınız başlık pek gündem listesinde yer almaz ama aldığı takdirde de açtığınız başlığın altında yedi sülalenize edilen küfürleri okursunuz. Zaten açtığınız başlıkların trol kanalına atılması sonucu, son derece etkisiz, yani gündem belirleyemeyen bir yazar olursunuz. Ekşisözlük yazarları, tam bir psikolojik savaş veriyorlar. Ak çomar, trol gibi yaftalarla sözlükte dindar kesimi destekleyen kim varsa susturmaya çalışıyorlar. Ama şunu söyleyim sözlükte 6’lı masa aleyhinde pek bir şey okuyamazsınız. Fondaş medya aleyhinde, Cumhuriyet, Sol, Birgün aleyhinde bir şey okuyamazsınız. Kulaklarının üzerine yatarlar.

Aynı konuda Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Ekşi Sözlük'ün hakaret ve sövgü merkezi haline geldiğini vurgulayarak "Bu yapılanmanın en önemli özelliği, istedikleri kişileri yazar yapabiliyor olması" diyor. Kıran,paylaşımlarda eşitliğin ve ifade özgürlüğünün olmadığını da vurgulayarak, “Diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun ifadesini eleştiren kişi ikinci paylaşımda sistemden atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine yönelik, AK Partili bürokratlara yönelik hakaretler sistemde duruyor. Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak hakaretler sitede duruyor” ifadelerini kullanıyor.

Artık ekşisözlük’ten adeta aforoz edilmiş kimliğiyle Twitter’da meşhur olan abese_irca’nın başka bir iddiası “CHP Genel Merkezi’nin sitede CHP aleyhine açılan başlıkları trol kanalına atan kişileri maaşa bağladığı“iddiası…“Bugün size çok ilginç bir meslekten bahsedeceğim. ‘Ekşi Sözlük'te CHP aleyhindeki başlıkları troll kanalına atıcı’ Evet böyle bir meslek var. CHP, bunu yapması için birilerine maaş ödüyor. Adamlar trollüğün kitabını yazıyorlar, siz hala reis fotoğrafı paylaşın” başlığıyla yaptığı twitterfloodunda CHP genel merkezinde en az 10 kişinin ekşisözlük paylaşımları için istihdam edildiğini belirtiyor:

Benim tespit edebildiğim yaklaşık 10 adet yalnızca bu mesleği icra eden CHP trolü var. Benim göremediğim onlarca belki yüzlercesi de sözlükte CHP algısının oluşmasını sağlıyor. Her gün 400 bin gencin ne göreceğine bu Chptroll ekibi karar veriyor.

Basit bir muhasebe hesabı CHP genel merkezinden ekşisözlük trollerine (ortalama 6-7 bin TL maaş aldıkları takdirde SGK+yemek+diğer masraflar ile) her ay 150 bin TL civarı bir ödeme yapıldığını gösteriyor. CHP’nin Ekşisözlük’e en yüksek bütçeyi ayıran parti olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Akit’e konuşan sözlük yazarları, sözlükten yazar alımı yapmanın ya da sözlük yazarlarına entry girdirmenin artık siyasi partiler için çok normal bir propaganda aracı olarak karşılandığını söylüyor.

Bay R: Sözlüğün seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik işlevini, ilk 2018 genel seçimlerinde fark ettim. Çünkü çok ciddi bir genç okur kitlesi var. 2017 yılı boyunca sözlükte Meral Akşener rüzgarı esti. Sözlükte her gün defalarca Meral Akşener’in ismi, sözleri, partideki genel başkan yardımcıları gündem edildi. Sol frame’de her gün mutlaka bir şekilde varlardı. Takdir edersiniz ki, 24 Haziran’daki seçim sonucunda yüzde 10 civarında bir oy alan parti ancak sözlükte de yüzde 10 bilemediniz yüzde 20-25 oranında temsil edilmeli. Böyle olmadı. Sözlük, var gücüyle İYİ Parti’ye çalıştı. Şimdi benzer bir durum, Zafer Partisi için geçerli. Saat başı, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi temalı başlıklar açıyorlar. Sözlük buna nasıl izin veriyor, anlayabilmiş değilim. Sonuçta ticari bir işletme, hiçbir ajans ya da marka, marjinal bir siyasi partinin defalarca kez öne çıkarıldığı bir medya kurumuna reklam vermek istemez.

Bayan O: Ben şahsen, ülkücüyüm. Malum, Türkiye’de ülkücülük son dönemde çok ciddi kırılmalar yaşadı. Birden fazla parti ülkücüyüz diyor şu anda. Demek istediğim, sözlükte milliyetçilik ve ülkücü camiayla alakalı başlıklar daha fazla dikkatimi çekiyor ve inceliyorum. Son zamanlarda sözlükte sürekli Zafer Partisi, milliyetçilik, Ümit Özdağ kelimelerini içeren başlıklar görüyorum.İki aydır Özdağ’ın sitede gündem olmadığı günü hatırlamıyorum. Ve bu suni gündem. Halkın yüzde kaçının gündeminde bu adamlar var Allah aşkına? Burada bir taktik var tabii. Bu taktik %100 işe yarıyor. Hızlaorganize oluyorlar. Biri Özdağ’ın sözleriyle başlık açıyor. Diğerleri de onu destekliyor. Bu birinci taktik. İkincisi, içlerinden biri Ümit Özdağ’ı eleştiren bir başlık açıyor. Ama diğerleri onu eleştiren, Özdağ’ı tasdikleyenentry’ler giriyor. Diğer bir nokta da kendi siyasi mesajlarını diğer başlıklara, mesela mültecilerle alakalı başlıklara yedirerek giriyorlar. Milliyetçilikleri Muhsin (Yazıcıoğlu) Başkan’ın milliyetçiliğinin zekâtı etmeyecek adamlar, ülkede milliyetçilik namına fırtına koparıyorlar. Anlatmak istediğim bir başka nokta, bunlar bedavaya yapılacak işler değil. Sürekli o başlıkları kovalaması için tam zamanlı ya da yarı zamanlı eleman çalıştırmanız lazım. Whatsapp gibi iletişim kanallarından organize olup bir anda çullanıyorlar. Kimi zaman yarım A4 entry’ler giriliyor. Bir bakıyorsunuz günde 10 entry girmiş olsa, hemen hemen 4-5 saatlik mesai eder. Bunları kimse bedava yapmaz. Ben sol ve milliyetçilikten geçinen partilerin genel merkezlerine ekşi sözlük birimi kurduklarını ispatlayamam ama bunun üzerine yemin edebilirim. Emin olun yüz binlerce lira para harcıyorlar bu işe! Zaten geçenlerde Abese_İrca isimli kullanıcı CHP’nin bunlara nasıl para ödediğini yazdı Twitter’da.

Diğer taraftan abese_irca’nın yukarıda ele aldığımız twitter’daki iddialarının büyük tepki çekmesi ardından ekşisözlük bu konuda bazı adımlar attı. Abese_irca’nın CHP’li olmayan yazarların girdiği entry’lerin gündeme düşmesini engellemek için uygulamaya koyulan 500 entry girenlere verilen kanalcı yetkisi, yazarın floodu ardından uygulamadan kaldırıldı. Siteden yapılan açıklamanın sonu ise adeta dalga geçer nitelikteydi: “Çoksesliliğin sürdürülmesi adına sözlük’ü geliştirmeye devam edeceğiz.”

Ekşi Sözlük milli güvenlik sorunudur!

Bir ekşisözlük yazarı ise sitenin Türkiye için milli güvenlik sorunu olduğu kanısında:

Bay N: Son dönemde beni en çok inciten şeylerden biri, kasıtlı olarak mülteci düşmanlığının körüklenmesi. Bu son derece sistematik bir şekilde yapılıyor. Türkiye’deki mültecilere yönelik üç ana akımdan bahsedebiliriz. Biri faşistler eliyle köpürtülen ırkçılık, diğeri mültecilerin Türkiye’de kalması için AB ve ABD tarafından seferber edilen liberal fondaşlarıntutumu, sonuncusu da kendi halindeki, rızkının peşindeki Anadolu insanının mültecilerle sorun yaşamayan tutumu. Anadolu insanının tutumu sözlükte hiç yer almaz neredeyse… Amaçları farklı olan liberal fondaşların başka konularda sesleri yüksek çıksa da bu konuda çok cılız bir ses çıkartırlar sözlükte… Faşistler ise son dönemde gemi azıya almış durumdadırlar. Burada yazdıkları konular iki saat sonra haber sitelerinde, akşam televizyonların haber bültenlerinde, ertesi gün de gazetelerde köpürtülüp insanların önüne haber diye konuyor. Ekşisözlük, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur.