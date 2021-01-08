İçeri İsrail ve ABD bayrağına basılarak giriliyor! İran yeraltında neler sakladığını ilk kez yayınladı
İran ordusunun paylaştığı görüntülerde, İsrail ve ABD bayrağına basılarak girilen yer altı depolarında saklanan füzeler görüldü.
İran ordusu, İranlı komutanların füze depolarının olduğu bölümde incelemelerde bulunduğu ve depoya girişte İsrail ve ABD bayrağına basıp geçtikleri anları yayınladı.
İran ordusu yeraltındaki Anti-gemi füzesi depolarının görüntülerini yayınladı.
Yayınlanan görüntülerde İran'lı generallerin İsrail ve ABD bayraklarına basarak depoya girdiği görüldü.