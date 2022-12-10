Icardi'nin hayatı Dallas'a döndü! Bi futbola dön artık...

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi konusunda Wanda Nara'dan dikkat çeken bir tepki aldı. Wanda Nara sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin adı magazin gündeminden düşmüyor. Yıldız futbolcunun, menajerliğini de yapan eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi sık sık haberlere konu oluyor.

Golcü isim, geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı. Öte yandan Wanda Nara'nın adı ise Arjantinli rapçi L-Gante ile anılıyordu. Wanda Nara-Icardi ikilisi, tüm bu dedikoduların gölgesinde Maldivler'e birlikte tatile gittiler. Arjantinli golcü bu tatilde eşi Wanda Nara ile sosyal medya hesabı üzerinden birçok paylaşım yaptı.

Bu arada 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada sakatlanan Icardi, Galatasaray'dan izin alarak ülkesi Arjantin'e gitti. Tedavisini burada sürdüren yıldız oyuncunun eski eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden şaşırtan bir hamle yaptı. Instagram hesabında 15.5 milyon takipçisi olan Wanda Nara, Mauro Icardi ile Maldivler'e tatile gitmesiyle ilgili "Doğru muydu yanlış mıydı?" şeklinde bir anket başlattı.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 lig maçında 4 gol atarken 3 de asist yaptı. 29 yaşındaki yıldız golcünün bonservisine ilişkin belirsizlik ise sürüyor.