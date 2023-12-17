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Spor Icardi'nin görüntüsü gündem oldu
Spor

Icardi'nin görüntüsü gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-17 10:47:00 -
Icardi'nin görüntüsü gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem yarattı. Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, Icardi'nin bu fotoğrafta ayağında yer alan bandaj dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem oldu.

Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, Icardi'nin bu fotoğrafta ayağında yer alan bandaj dikkat çekti.

"Sakatlığı sürüyor mu?"

Galatasaraylı taraftarlar, arasında Icardi'nin bu görüntüsü gündem olurken, "Icardi hala sakat mı, sakatlığı sürüyormuş" yorumlarında bulundular.

"Enjeksiyon ile oynuyorum"

Icardi, Kopenhag ile oynanan maçta önce yaptığı açıklamada, "Enjeksiyon ile oynuyorum" şeklinde konuşmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'da bu sezon 25 maça çıkan Mauro Icardi, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

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