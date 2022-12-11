Icardi'den şok hareket! Sonunda bunu da yaptı...

Galaasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Icardi konusu es geçip cevap vermemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Arjantinli oyuncunun sarı-kırmızılı yönetime mesaj atarak kampa katılmayacağını söylediği iddia edildi.

Okan Buruk, çalkantılı hayatıyla oyunundan çok gündemden düşmeyen Arjantinli golcü için Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 'Icardi'nin tedavisinin sürdüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, onu lige yetiştirmeye çalışıyoruz açıklamasını yapmıştı.

Icardi'nin Wanda Nara ile bir ayrılıp barışmasının ardından yine yurt dışına çıktığı bilinirken henüz geri gelmemesi yönetimin canını sıkıyordu. Gelecek hafta İstanbul'a dönüp takımla çalışması beklenen Icardi'nin Galatasaray yönetimine mesaj atarak, ailevi problemler nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirdi. Bu olay sonrasında sarı-kırmızılıların sabrının taştığı ve acil olarak toplantı kararı aldığı iddia edildi.