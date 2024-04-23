Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı
Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.
Bu paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi gösterirken Fenerbahçeli futbolseverler tepki gösterdi.
İşte o paylaşım: