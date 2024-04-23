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Spor Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı
Spor

Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 01:19:00 -
Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.

Bu paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi gösterirken Fenerbahçeli futbolseverler tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:


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