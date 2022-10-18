Icardi ve Torreira pes artık dedirtti!
Galatasaray'ın yeni transferleri Icardi ve Torreira'nın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. İki transferin de sezona kötü başlamasından dolayı eleştiriler gelmeye başlamışken böyle bir video paylaşmaları taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'ın yeni transferleri Icardi ve Torreira'nın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. İki transferin de sezona kötü başlamasından dolayı eleştiriler gelmeye başlamışken böyle bir video paylaşmaları taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'ın yeni transferleri parkta eğlenirken görüntülendi. Sarı-kırmızılılarda sezonun flaş transferleri olan Torreira ve Icardi, arkadaşlarıyla birlikte çarpışan arabaya bindi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Icardi'nin henüz gol atamaması ve Torreira'nın performansının düşük olmasından kaynaklı bu videonun paylaşılması büyük tepki topladı. Arkadaşlarıyla normal bir şekilde eğlenen ikilinin o anları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
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