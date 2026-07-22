İcardi Galatasaray'ın veda maçı teklifini kabul etmedi! Okan Buruk'a ve...

Mauro Icardi hem ayrılık şekli hem de kendisine yapılan tekliften dolayı yönetime bir hayli kızgındı. Galatasaray yönetiminin 2 Ağustos'taki hazırlık maçında veda organizasyonu düzenlemek istediği Arjantinli yıldızın bu teklife yanıt vermediği öğrenildi.

Galatasaray'ın yazılı bir açıklama ile yolların ayrıldığı Mauro Icardi konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli yıldız hem ayrılık şekli hem de kendisine yapılan tekliften dolayı yönetime bir hayli kızgındı.

GALATASARAY'A CEVAP VERMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre, 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Rennes ile oynanacak olan hazırlık maçı için Icardi ile temas kuran yönetim, "Sana veda organizasyonu düzenleyelim" teklifini iletti. Ancak Icardi'nin şu ana kadar bu teklife olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

"ÇOK KIRGINIM"

Henüz sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'la ilgili bir veda paylaşımı yapmayan Icardi'nin çok büyük bir ihtimalle veda organizasyonu konusuna soğuk yaklaşacağı belirtiliyor.

Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Bana yapılanları hak etmedim. Başkana ve hocaya çok kırgınım" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.