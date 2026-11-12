İç savaşın sürdüğü Sudan’da insani kriz büyüyor

15 Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan iç savaş kısa sürede ülkenin geniş bölümüne yayıldı. Savaşın etkisiyle 11,3 milyondan fazla insan yerinden edilirken sağlık, su ve elektrik altyapısı ağır hasar gördü. Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birini yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM), insansız hava aracı saldırılarının elektrik, su ve yakıt arzını aksattığını ve yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığını duyurdu. Savaşın dördüncü yılında El Niño kaynaklı kuraklığın da etkisiyle ülkedeki insani yardım ihtiyacı daha da arttı. BM verilerine göre bugün 33 milyon 700 bin kişi acil insani yardıma muhtaç durumda. Sudan’daki iç savaşın ilk gününden bu yana ülkede çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı bugüne kadar 5 milyon 279 bin 249 kişiye ulaştı. Yardımlarını deniz yoluyla da ulaştıran vakıf, 9'u çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olmak üzere 11 sevkiyatla toplam 353 konteyner gönderdi.

Sudan’da son 30 yılın en düşük yağışı ölçüldü

El Niño, Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kesimlerinde yüzey sularının uzun süre ortalamanın üzerinde ısınmasıyla ortaya çıkan iklim olayı olarak tanımlanıyor. Dünyanın bazı bölgelerinde sel ve yoğun yağışlara sebep olan olay, bazı bölgelerde ise kuraklığa yol açıyor. El Niño’dan etkilenen Sudan’da Temmuz-Eylül yağış mevsiminde ülke genelinde 30 yılı aşkın sürenin en düşük yağışı ölçüldü.

İHH’nın Sudan’daki çalışmaları

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan’da iç savaşın başladığı günden bu yana gıda, su, barınma, hijyen, sağlık ve sosyal destek alanlarında yardım faaliyeti yürüttü. Vakfın gıda yardımları kapsamında 1 milyon 65 bin 596 sıcak yemek ve 181 bin 305 gıda paketi dağıtıldı. Bunların yanı sıra 311 bin 564 kilogram kırmızı et, 278 bin 890 kilogram un, 856 bin 426 paket makarna, 153 bin 926 paket tel şehriye, 179 bin 384 litre yağ, 74 bin 192 kilogram pirinç, 55 bin 920 kilogram kırmızı mercimek, 27 bin 880 kilogram kuru fasulye, 26 bin 380 kilogram bulgur, 20 bin kilogram şeker, 10 bin 850 kilogram nohut ve 4 bin 825 kilogram yeşil mercimek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 30 bin 959 koli bisküvi, 29 bin 227 konserve salça, 22 bin 32 konserve ton balığı, 89 bin 446 reçel, 73 bin 668 hazır çorba, 6 bin 859 paket helva ve 124 bin 295 mutfak malzemesi dağıtıldı. Su dağıtımları kapsamında 3 milyon 445 bin 400 litre içme suyu ulaştırılırken, tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla da 96 bin kilogram ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Barınma ve hijyen desteği

Barınma ve temel ihtiyaç alanında 3 bin 245 adet çadır, 3 bin 400 adet branda, 68 bin 487 adet battaniye, 17 bin 71 adet halı, 3 bin 808 adet mat, 1008 adet rulo yatak, 843 adet sünger yatak, 707 adet yastık, 24 adet yorgan ve 2 bin adet NFI kiti dağıtıldı. 710 bin 298 adet giysi, 108 bin 401 adet terlik ve 26 bin 377 adet ayakkabı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Hijyen çalışmaları kapsamında ise 166 bin 692 paket hijyen pedi, 98 bin 116 çocuk ve yetişkin bezi, 188 bin 40 paket bulaşık deterjanı, 84 bin 633 çamaşır deterjanı, 48 bin 770 paket ıslak mendil ve 12 bin 960 şampuan dağıtıldı.

İHH, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle Sudan’da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerinin (NFI kitleri) dağıtımını da gerçekleştiriyor. Proje kapsamında Hartum’un Cebel Evliya (Jebel Awlia) bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere mutfak setleri, su bidonları, battaniyeler, uyku matları, cibinlikler ve solar lambalardan oluşan yardım kitleri ulaştırılıyor. IOM tarafından temin edilen kitler Hartum ve Kessele’de 2 bin aileye dağıtıldı.

Sağlık ve sosyal destek çalışmaları

İHH’nın sağlık alanındaki çalışmaları çerçevesinde ise 4 bin 542 kişiye muayene hizmeti verildi, 30 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı. 1210 adet ilaç yardımı yapılırken, 125 adet hasta örtüsü, 2 tekerlekli sandalye ve 8 bebek arabası ulaştırıldı. Ayrıca 10 adet tuktuk nakliye aracı sağlandı. Sosyal destekler kapsamında ise 13 bin 439 kişiye nakdi yardım yapıldı ve 6 bin 386 yetim, sponsorluk kapsamına alındı.



Destek olmak için

Sudan'da ki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, SUDAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 240 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak istedikleri tutarda yardım edebiliyor.

İHH, Sudan’da savaş ve kuraklıktan etkilenen insanlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.