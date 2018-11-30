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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2018-Şubat 2019 döneminde 32,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

30 Kasım 2018 Cuma 17:08
İç borçlanma stratejisi (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2018-Şubat 2019 döneminde 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2018-Şubat 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:08
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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