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Yaşam Ibu Yanardağı patladı! Küller 5 km yüksekliğe püskürdü
Yaşam

Ibu Yanardağı patladı! Küller 5 km yüksekliğe püskürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-13 17:42:00 -

Endonezya'da bulunan Ibu Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yanardağ, 5 dakika boyunca 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi Başkanı Hendra Gunawan, "Volkanik sarsıntılar hala yoğun, dolayısıyla gelecekte de bir patlama potansiyeli var" dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere yanardağ kraterinin 5 kilometre yakınında bulunmamalarını tavsiye etti.

Yanardağda geçtiğimiz hafta cuma günü de patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltilmişti. Bölgede barınma merkezleri oluşturulurken, henüz bir tahliye emri verilmedi.

Bin 325 metre yükseklikteki Ibu Yanardağı, Halmahera Adası’nın kuzeybatı kıyısında yer alıyor. Yaklaşık 270 milyon nüfuslu Endonezya'da 120 aktif yanardağ bulunuyor.

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