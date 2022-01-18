İBÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi başvuruları için İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na, diğer akademik birimlerin başvuruları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNİN TÜM ÖĞRETİM ÜYESİ / DİĞER FAKÜLTELERİN DOÇENT VE PROFESÖR KADRO

BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 34400 Kağıthane - İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

DİĞER FAKÜLTELERİN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlarda fakültelerin iletişim bilgileri yer almaktadır.

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