İBÜ Öğretim Görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31.ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacak. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmekte.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 18.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 18.11.2021

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