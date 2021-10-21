"İbrikçi" Zafer, bu kez yerli aşıyı hedef aldı! En ilericiliği "mezarlık ibriği"

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Türkiye'nin gururu TEKNOFEST ile ilgili tek kelime etmeyen ancak İBB'nin mezarlığa koyduğu ibrik ve bidonlara övgüler düzen Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, bu kez yerli aşı TURKOVAC'ı hedef aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısını sosyal medya hesabından paylaşan Arapkirli, "NE BU BÖYLE?

Ticari ürün reklamı gibi. Utanmasa, "Bir yaptırana bir bedava" diyecekler." ifadelerini kullandı.

'Mezarlık ibriği' hizmetini öve öve bitirememişti

CHP'li İBB'nin mezarlıkların sulanması için bıraktığı bidonları öve öve bitiremeyen Arapkirli, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulunmuştu:

"TEŞEKKÜRLER İBB…

Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan “sucu çocuklar” sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet.

Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.

Teşekkürler"