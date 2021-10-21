"İbrikçi" Zafer, bu kez yerli aşıyı hedef aldı! En ilericiliği "mezarlık ibriği"
En beğendiği ilerici teknolojisi "ibrik" olan Zafer Arapkirli, hükümetin attığı her adımı eleştirmeye devam ediyor. Aklı hala CHP'li İBB'nin mezarlıkta dağıttığı plastik bidonlarda kalan Arapkirli, bu kez yerli aşı TURKOVAC'ı hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Türkiye'nin gururu TEKNOFEST ile ilgili tek kelime etmeyen ancak İBB'nin mezarlığa koyduğu ibrik ve bidonlara övgüler düzen Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, bu kez yerli aşı TURKOVAC'ı hedef aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısını sosyal medya hesabından paylaşan Arapkirli, "NE BU BÖYLE?
Ticari ürün reklamı gibi. Utanmasa, "Bir yaptırana bir bedava" diyecekler." ifadelerini kullandı.
'Mezarlık ibriği' hizmetini öve öve bitirememişti
CHP'li İBB'nin mezarlıkların sulanması için bıraktığı bidonları öve öve bitiremeyen Arapkirli, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulunmuştu:
"TEŞEKKÜRLER İBB…
Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan “sucu çocuklar” sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur.
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet.
Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.
Teşekkürler"